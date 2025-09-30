Почему некоторые просыпаются каждую ночь в 03:00 — психолог объяснил странный феномен

Девушка лежит в постели. Фото: Freepik

Большинство людей постоянно просыпается ночью, даже если не чувствует этого. Такое поведение связано с циклами сна. При этом чаще всего сон прерывается именно в 03:00 ночи. Психолог и когнитивный терапевт Грег Мюррей отмечает, что это случается не случайно.

Об этом пишет Ifl Science.

Реклама

Читайте также:

Почему некоторые постоянно просыпаются среди ночи

Мюррей объясняет, что обычно люди ложатся спать около 23:00. Поэтому они просыпаются в три часа ночи, попав в ловушку спирали негативных мыслей. Психолог отмечает, что чаще всего это случается после четырех часов сна. При этом пробуждение часто длится не дольше нескольких минут.

За ночь большинство людей проходит несколько циклов сна. Все начинается с легкой фазы, которая заменяется более глубокой и медленной. После этого наступает более активная — быстрая фаза сна. В дальнейшем человек, скорее всего, проснется на какое-то время, прежде чем снова заснуть.

Девушка спит. Фото: Freepik

Как отмечает специалист, не всегда стресс виноват в том, что человек просыпается среди ночи, ведь это абсолютно нормальный процесс. Однако именно тревожность может превратить минутное бодрствование в то, что человек не сможет долго заснуть. К тому же психолог отмечает, что ночью проблемы всегда кажутся гораздо более ужасными, чем днем. Такая ловушка способна расшевелить разум еще сильнее.

Мюррей рекомендует практиковать медитацию осознанности. Сосредоточение не на мыслях, а на дыхании или ощущениях поможет успокоить ум и уменьшить тревожность. После этого вам удастся снова заснуть. Если же это не поможет, психолог рекомендует почитать, чтобы забыть о навязчивых мыслях.

Напомним, ранее мы писали о том, почему сложно заснуть во время воздушной тревоги. Избавиться от такой проблемы можно.

Также мы рассказывали о том, в каком возрасте ребенок перестает спать днем. Родителям важно понимать, как проходит этот процесс.