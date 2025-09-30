Чому дехто прокидається щоночі о 03:00 — психолог пояснив дивний феномен

Дівчина лежить у ліжку. Фото: Freepik

Більшість людей постійно прокидається вночі, навіть якщо не відчуває цього. Така поведінка пов'язана з циклами сну. При цьому найчастіше сон переривається саме о 03:00 ночі. Психолог та когнітивний терапевт Грег Мюррей зазначає, що це трапляється не випадково.

Про це пише Ifl Science.

Чому дехто постійно прокидається серед ночі

Мюррей пояснює, що зазвичай люди лягають спати близько 23:00. Відтак вони прокидаються о третій годині ночі, потрапивши в пастку спіралі негативних думок. Психолог наголошує, що найчастіше це трапляється після чотирьох годин сну. При цьому пробудження часто триває не довше кількох хвилин.

За ніч більшість людей проходить кілька циклів сну. Все починається з легкої фази, яка замінюється глибшою й повільнішою. Після цього настає активніша — швидка фаза сну. Надалі людина, швидше за все, прокинеться на якийсь час, перш ніж знову заснути.

Як зазначає фахівець, не завжди стрес винен у тому, що людина прокидається серед ночі, адже це абсолютно нормальний процес. Однак саме тривожність може перетворити хвилинне неспання на те, що людина не зможе довго заснути. До того ж психолог наголошує, що вночі проблеми завжди здаються набагато жахливішими, ніж вдень. Така пастка здатна розхвилювати розум ще сильніше.

Мюррей рекомендує практикувати медитацію усвідомленості. Зосередження не на думках, а на диханні чи відчуттях допоможе заспокоїти розум та зменшити тривожність. Після цього вам вдасться знову заснути. Якщо ж це не допоможе, психолог рекомендує почитати, щоб забути про нав'язливі думки.

