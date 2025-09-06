Чому не вдається заснути під час тривоги — пояснення психіатра

Жінка лежить з телефоном в руках. Фото: Freepik

Нині сон для українців — це цілий квест. Нерідко буває так, що якщо до сирени заснути не вдалося, то безсонна ніч вже гарантована. Під час повітряних тривог багато людей попросту не можуть заснути, навіть якщо їхнє місто знаходиться у відносній безпеці. Психіатриня Катерина Ганноха зазначає, що на це є кілька причин.

Чому важко спати під час повітряної тривоги

Як зазначає Ганноха, навіть коли людина спускається в укриття, сон все одно блокується. Це пояснюється просто — психіка лишається в напруженні та не дозволяє собі розслабитись. Психіатриня каже, що ті люди, які можуть спати в укритті, мають хорошу адаптивність нервової системи.

"Коли людина чує звук сирени, мозок миттєво фіксує небезпеку: активується центр страху, в кров викидаються кортизол і норадреналін, і тіло переходить у режим "виживання". У такому стані заснути важко, адже сон — це довіра до безпечного середовища", — пояснює Ганноха.

Дівчина не може заснути. Фото: Freepik

Крім того, люди самі підсилюють власну тривожність та відганяють сон, коли беруть до рук смартфон. За словами фахівця, яскраве світло екрана та стрічка новин залишає мозок у стані напруження. Через це також посилюється викид гормонів стресу.

Як налагодити сон — поради фахівця

Хоча б за годину до сну відкладіть телефон. Якщо вночі знову лунає повітряна тривога, йдіть в безпечне місце, але не перевіряйте стрічку новин. Це вбереже психіку й допоможе заснути.

Дівчина лежить в ліжку. Фото: Freepik

Важливо налагодити раціон та не вживати важку їжу перед сном. Варто також уникати алкоголю та напоїв з кофеїном. Намагайтесь лягати в один й той самий час щодня. Організм звикне до графіка й вимагатиме сну навіть в укритті. Також спробуйте робити дихальні вправи перед сном, аби заспокоїтись.

