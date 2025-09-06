Видео
Психиатр пояснил, почему трудно заснуть во время воздушных тревог

Психиатр пояснил, почему трудно заснуть во время воздушных тревог

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 15:00
Почему не удается заснуть во время тревоги — объяснение психиатра
Женщина лежит с телефоном в руках. Фото: Freepik
Ключевые моменты Почему трудно спать во время воздушной тревоги Как наладить сон — советы специалиста

Сейчас сон для украинцев — это целый квест. Нередко бывает так, что если до сирены заснуть не удалось, то бессонная ночь уже гарантирована. Во время воздушных тревог многие люди попросту не могут уснуть, даже если их город находится в относительной безопасности. Психиатр Екатерина Ганноха отмечает, что на это есть несколько причин.

Об этом пишет ELLE.

Реклама
Читайте также:

Почему трудно спать во время воздушной тревоги

Как отмечает Ганноха, даже когда человек спускается в укрытие, сон все равно блокируется. Это объясняется просто — психика остается в напряжении и не позволяет себе расслабиться. Психиатр говорит, что те люди, которые могут спать в укрытии, имеют хорошую адаптивность нервной системы.

"Когда человек слышит звук сирены, мозг мгновенно фиксирует опасность: активируется центр страха, в кровь выбрасываются кортизол и норадреналин, и тело переходит в режим "выживания". В таком состоянии заснуть трудно, ведь сон — это доверие к безопасной среде", — объясняет Ганноха.

Чому не вдається заснути під час тривоги
Девушка не может заснуть. Фото: Freepik

Кроме того, люди сами усиливают собственную тревожность и отгоняют сон, когда берут в руки смартфон. По словам специалиста, яркий свет экрана и лента новостей оставляет мозг в состоянии напряжения. Из-за этого также усиливается выброс гормонов стресса.

Как наладить сон — советы специалиста

Хотя бы за час до сна отложите телефон. Если ночью снова раздается воздушная тревога, идите в безопасное место, но не проверяйте ленту новостей. Это убережет психику и поможет уснуть.

Чому не вдається заснути під час тривоги
Девушка лежит в постели. Фото: Freepik

Важно наладить рацион и не употреблять тяжелую пищу перед сном. Стоит также избегать алкоголя и напитков с кофеином. Старайтесь ложиться в одно и то же время каждый день. Организм привыкнет к графику и будет требовать сна даже в укрытии. Также попробуйте делать дыхательные упражнения перед сном, чтобы успокоиться.

Напомним, ранее мы писали о том, как восстановить психику после обстрелов. Эти простые советы помогут собраться.

Также мы рассказывали о том, как правильно поддерживать жен военных. Эти правила помогут не ранить их.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
