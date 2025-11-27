Что такое аффирмации — действительно ли простые фразы способны изменить жизнь

Женщина смотрит на себя в зеркало. Фото: Freepik

Аффирмации становятся все популярнее в современном мире. Многие считают, что это чуть ли не магическое заклинание, которое в один миг изменит жизнь. И действительно, простые фразы способны притянуть к человеку то, чего ему хочется. Однако это не волшебство, а метод, имеющий достаточно простое объяснение.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Что такое и как работают аффирмации

Аффирмации — это фраза или предложение с установками того, что человек хочет получить от жизни. Их повторяют, чтобы начать мыслить позитивно. Такая практика программирует мозг на счастье и работает как самовнушение. Аффирмации могут помочь преодолеть стресс, повысить самооценку, построить отношения или достичь высоких целей в карьере.

Фразы для самовнушения можно говорить вслух или прослушивать. Их также можно записать на бумаге или петь. Всего 10-15 минут в день хватит, чтобы со временем положительные установки перевесили над негативными.

Однако психологи отмечают, что не стоит воспринимать аффирмации как магию или волшебную пилюлю. Они не изменят жизнь в мгновение ока. Повторять их следует регулярно и ежедневно. Кроме того, нужно не просто ждать изменений, а параллельно действовать. Идите к своей цели даже маленькими шагами. Только такой тандем поможет получить желаемое.

Аффирмации можно найти в интернете и выбрать себе наиболее нужные. Однако их можно написать и самостоятельно. Такой способ будет более действенным. Прежде всего определите свои приоритеты и желания. Начинайте аффирмацию с "я" или "мой", например, "Я чувствую себя уверенной в себе и люблю себя". Это поможет связать утверждение именно с вашим самоощущением.

Также при написании аффирмации стоит придерживаться настоящего времени. Произносите свои утверждения так, будто это уже происходит. Забудьте о приставке "не" и не используйте негативные слова. Это поможет создать фразы, которые действительно будут работать.

Напомним, ранее мы писали о том, какие аффирмации помогут вернуть доверие Вселенной. Их стоит повторять ежедневно.

Также мы рассказывали о том, какие фразы полностью меняют взгляды на жизнь. Они раскроют новые грани вашей личности.