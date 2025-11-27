Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Як працюють афірмації — інструмент, що може змінити життя

Як працюють афірмації — інструмент, що може змінити життя

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 10:40
Оновлено: 09:06
Що таке афірмації — чи справді прості фрази здатні змінити життя
Жінка дивиться на себе у дзеркало. Фото: Freepik

Афірмації стають усе популярнішими в сучасному світі. Багато хто вважає, що це ледь не магічне заклинання, яке в одну мить змінить життя. І справді, прості фрази здатні притягнути до людини те, чого їй хочеться. Однак це не чари, а метод, що має досить просте пояснення.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Що таке та як працюють афірмації

Афірмації — це фраза чи речення з установками того, що людина хоче отримати від життя. Їх повторюють, аби почати мислити позитивно. Така практика програмує мозок на щастя та працює як самонавіювання. Афірмації можуть допомогти подолати стрес, підвищити самооцінку, побудувати стосунки чи досягнути високих цілей у кар'єрі.

Фрази для самонавіювання можна говорити вголос чи прослуховувати. Їх також можна записати на папері або ж співати. Всього 10-15 хвилин на день вистачить, аби з часом позитивні установки переважили над негативними.

Однак психологи наголошують, що не варто сприймати афірмації як магію чи чарівну пігулку. Вони не змінять життя в мить. Повторювати їх варто регулярно та щодня. Крім того, потрібно не просто чекати на зміни, а паралельно діяти. Йдіть до своєї мети навіть малесенькими кроками. Лише такий тандем допоможе отримати бажане.

Афірмації можна знайти в інтернеті та обрати собі найбільш потрібні. Однак їх також можна написати й самостійно. Такий спосіб буде більш дієвим. Насамперед визначіть свої пріоритети та бажання. Починайте афірмацію з "я" або "мій", наприклад, "Я почуваюся впевненою в собі та люблю себе". Це допоможе пов'язати твердження саме з вашим самовідчуттям.

Також при написанні афірмації варто дотримуватися теперішнього часу. Вимовляйте свої твердження так, ніби це вже відбувається. Забудьте про приставку "не" й не використовуйте негативні слова. Це допоможе створити фрази, які справді працюватимуть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які афірмації допоможуть повернути довіру Всесвіту. Їх варто повторювати щодня.

Також ми розповідали про те, які фрази повністю змінюють погляди на життя. Вони розкриють нові грані вашої особистості.

психологія пояснення цікаві факти фраза слова
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації