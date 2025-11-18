Мотиваційні фрази від психолога — які слова має почути кожен

Дівчина засмучена. Фото: Pexels

Деякі слова, почуті в певний момент, можуть змінити все. Вони допоможуть знайти відповіді на питання, що хвилюють, та підкажуть потрібний шлях. Є дві фрази психолога, які має почути кожен.

Про це розповіла користувачка TikTok Інна Берчишин.

Фрази, які варто почути усім

Часто слова лікують краще, ніж будь-що. Вони можуть підтримати в потрібну хвилину й дати порцію мотивації та віри в себе. Ці слова здатні розворушити душу та показати справжні почуття. Є дві фрази, які має почути кожна людина.

Фраза №1

"Всередині ви маєте відповідь на своє питання, але не бажаєте це приймати та усвідомлювати".

Багато людей, в житті яких щось йде не так, насправді знають відповіді на питання, які їх турбують. Однак вони намагаються уникнути правди та шукають доказів того, що стосунки, наприклад, варто продовжувати, хоча й вони токсичні. Або ж такі особистості розуміють, що потрібно давно покинути ненависну роботу, та не можуть зізнатись собі у цьому й зробити крок назустріч новому. Психологи радять прислухатися до внутрішнього голосу. Він не підведе.

Фраза №2

"Гірше не може бути, бо ви цього не допустите. Ви не дозволите людині ставитися гірше, свідомо пройшовши все це".

Ця фраза нагадає вам про самоповагу та особисті кордони. Якщо ви пережили болючі події в житті, то не варто перейматись про те, що вони повторяться. Знаючи, наскільки токсичність шкідлива, ви більше цього не допустите стосовно себе. Вам варто прийняти свій біль та досвід й використати його з користю.

