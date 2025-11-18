Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Всього дві фрази змінять погляд на життя — слова від психолога

Всього дві фрази змінять погляд на життя — слова від психолога

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 11:15
Оновлено: 09:06
Мотиваційні фрази від психолога — які слова має почути кожен
Дівчина засмучена. Фото: Pexels

Деякі слова, почуті в певний момент, можуть змінити все. Вони допоможуть знайти відповіді на питання, що хвилюють, та підкажуть потрібний шлях. Є дві фрази психолога, які має почути кожен.

Про це розповіла користувачка TikTok Інна Берчишин.

Реклама
Читайте також:

Фрази, які варто почути усім

Часто слова лікують краще, ніж будь-що. Вони можуть підтримати в потрібну хвилину й дати порцію мотивації та віри в себе. Ці слова здатні розворушити душу та показати справжні почуття. Є дві фрази, які має почути кожна людина.

Фраза №1

  • "Всередині ви маєте відповідь на своє питання, але не бажаєте це приймати та усвідомлювати".

Багато людей, в житті яких щось йде не так, насправді знають відповіді на питання, які їх турбують. Однак вони намагаються уникнути правди та шукають доказів того, що стосунки, наприклад, варто продовжувати, хоча й вони токсичні. Або ж такі особистості розуміють, що потрібно давно покинути ненависну роботу, та не можуть зізнатись собі у цьому й зробити крок назустріч новому. Психологи радять прислухатися до внутрішнього голосу. Він не підведе.

Фраза №2

  • "Гірше не може бути, бо ви цього не допустите. Ви не дозволите людині ставитися гірше, свідомо пройшовши все це".

Ця фраза нагадає вам про самоповагу та особисті кордони. Якщо ви пережили болючі події в житті, то не варто перейматись про те, що вони повторяться. Знаючи, наскільки токсичність шкідлива, ви більше цього не допустите стосовно себе. Вам варто прийняти свій біль та досвід й використати його з користю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка незвична практика знизить тривожність. Вона допоможе швидко заспокоїтися.

Також ми розповідали про те, як краще себе зрозуміти. Психологи розкрили п'ять технік для саморефлексії.

психологія поради фраза мотивація слова
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації