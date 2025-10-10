Техніки саморефлексії, що допоможуть краще зрозуміти себе — почуйте власні бажання

Дівчина пише у щоденнику. Фото: Pexels

Багато хто недооцінює саморефлексію, однак насправді — це потужний інструмент. Він може допомогти краще зрозуміти себе, власні думки, дії та їхні наслідки. Крім того, такий метод сприяє розвитку лідерських якостей, покращує рівень комунікації та рятує від вигорання.

Методи саморефлексії, що допоможуть краще пізнати себе

Ведення щоденника

Завжди записуйте свої думки та емоції, які ви відчували протягом дня. Саме це допоможе краще проаналізувати, що сталося, та знайти причини своїх реакцій. Крім того, регулярне ведення щоденника допоможе побачити ваші емоційні шаблони та корегувати їх.

Практика "5 чому"

Ця техніка найкраще допомагає знаходити корінь проблеми. Для початку визначте ситуацію, яка викликала дискомфорт. Запитайте себе про те, чому так сталося і дайте відповідь. Повторіть запитання ще чотири рази, заглиблюючись у суть.

Техніка дзеркала

Техніка дзеркала

Подивіться у дзеркало й запитайте себе про те, чи задоволені ви власними діями, чи можливо, вчинили б інакше. Робіть це перед сном або після важливих подій. Ця проста вправа допоможе чесно оцінити свої рішення та вчинки.

SWOT-аналіз себе

Цю методику зазвичай використовують у бізнесі для оцінки власних сильних і слабких сторін. Застосувати техніку SWOT можна й до себе. Розшифровується вона так:

S (сильні сторони) — що у вас виходить найкраще;

W (слабкі сторони) — де потрібне покращення;

O (можливості) — які нові шанси у вас є;

T (загрози) — що заважає вам рухатися вперед.

Медитація усвідомленості

Медитація дозволить зосередитися на конкретному моменті та аналізувати емоції об'єктивно. Спробуйте короткі практики, наприклад, сканування тіла чи зосередження на диханні.

