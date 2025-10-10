Чому мозок уникає складних завдань та як це змінити — поради психолога

Дівчина задумалась. Фото: Freepik

Мозок людини влаштований таким чином, аби завжди економити ресурси й енергію. Відтак він часто замість глибокого аналізу шукає прості відповіді. Однак саме системне мислення допомагає приймати точні рішення, а не робити поверхневі висновки. Є кілька порад, що допоможуть навчити мозок працювати саме так.

Про це для РБК-Україна розповіла сімейна та холістична психологиня Анна Богомолець.

Реклама

Читайте також:

Чому мозок уникає складних завдань

Як пояснює психологиня, мозок працює так, аби не перенапружуватись. Саме тому він часто спирається на перше враження та шукає найпростіший шлях — шаблони, готові відповіді чи інтуїтивні реакції.

"Наш мозок любить прості відповіді: вони швидкі, зрозумілі й не вимагають складних розрахунків. Науково це пояснюється як когнітивна економія — нейрони намагаються витрачати мінімум енергії, і тому ми часто слідуємо готовими шаблонами та спрощеними рішеннями", — зазначає Анна Богомолець.

Дівчина тримає папери в руці. Фото: Freepik

Однак життя — це не пряма стежка, а лабіринт, в якому постійно потрібно приймати правильні рішення. В цьому допомагає системне мислення. Людина з таким підходом спостерігає, аналізує та встановлює зв'язки між подіями.

Як зазначає Богомолець, розвинути системне мислення можна за допомогою тренувань для мозку. Навчіть його дивитись ширше. Наприклад, спостерігайте за взаємозв'язками та наслідками у простих подіях. Постійно ставте собі питання "А що, якщо...?" та уявляйте альтернативні маршрути. Прислухайтесь до різних поглядів та розширюйте думки.

Системне мислення зменшить кількість помилок та допоможе бачити причини, а не симптоми. Воно розвиває головну якість, без якої неможливе доросле сприйняття реальності — критичність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи справді чоловіки розумніші за жінок. Науковці все з'ясували.

Також ми розповідали про те, які звички допоможуть покращити роботу мозку. Це варто робити кожного ранку.