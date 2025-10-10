Видео
Дата публикации 10 октября 2025 06:33
Почему мозг избегает сложных задач и как это изменить — советы психолога
Девушка задумалась. Фото: Freepik

Мозг человека устроен таким образом, чтобы всегда экономить ресурсы и энергию. Поэтому он часто вместо глубокого анализа ищет простые ответы. Однако именно системное мышление помогает принимать точные решения, а не делать поверхностные выводы. Есть несколько советов, которые помогут научить мозг работать именно так.

Об этом для РБК-Україна рассказала семейный и холистический психолог Анна Богомолец.

Читайте также:

Почему мозг избегает сложных задач

Как объясняет психолог, мозг работает так, чтобы не перенапрягаться. Именно поэтому он часто опирается на первое впечатление и ищет самый простой путь — шаблоны, готовые ответы или интуитивные реакции.

"Наш мозг любит простые ответы: они быстрые, понятные и не требуют сложных расчетов. Научно это объясняется как когнитивная экономия — нейроны стараются тратить минимум энергии, и поэтому мы часто следуем готовым шаблонам и упрощенным решениям", — отмечает Анна Богомолец.

Як навчити мозок мислити системно
Девушка держит бумаги в руке. Фото: Freepik

Однако жизнь — это не прямая тропа, а лабиринт, в котором постоянно нужно принимать правильные решения. В этом помогает системное мышление. Человек с таким подходом наблюдает, анализирует и устанавливает связи между событиями.

Как отмечает Богомолец, развить системное мышление можно с помощью тренировок для мозга. Научите его смотреть шире. Например, наблюдайте за взаимосвязями и последствиями в простых событиях. Постоянно задавайте себе вопрос "А что, если...?" и представляйте альтернативные маршруты. Прислушивайтесь к различным взглядам и расширяйте мысли.

Системное мышление уменьшит количество ошибок и поможет видеть причины, а не симптомы. Оно развивает главное качество, без которого невозможно взрослое восприятие реальности — критичность.

Напомним, ранее мы писали о том, действительно ли мужчины умнее женщин. Ученые все выяснили.

Также мы рассказывали о том, какие привычки помогут улучшить работу мозга. Это стоит делать каждое утро.

психология мозг интересные факты логическое мышление советы психолога
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
