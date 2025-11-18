Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Всего две фразы изменят взгляд на жизнь — слова от психолога

Всего две фразы изменят взгляд на жизнь — слова от психолога

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 11:15
обновлено: 09:06
Мотивационные фразы от психолога — какие слова должен услышать каждый
Девушка расстроена. Фото: Pexels

Некоторые слова, услышанные в определенный момент, могут изменить все. Они помогут найти ответы на волнующие вопросы и подскажут нужный путь. Есть две фразы психолога, которые должен услышать каждый.

Об этом рассказала пользовательница TikTok Инна Берчишин.

Реклама
Читайте также:

Фразы, которые стоит услышать всем

Часто слова лечат лучше, чем что-либо. Они могут поддержать в нужную минуту и дать порцию мотивации и веры в себя. Эти слова способны расшевелить душу и показать настоящие чувства. Есть две фразы, которые должен услышать каждый человек.

Фраза №1

  • "Внутри вы имеете ответ на свой вопрос, но не желаете это принимать и осознавать".

Многие люди, в жизни которых что-то идет не так, на самом деле знают ответы на вопросы, что их беспокоят. Однако они пытаются избежать правды и ищут доказательства того, что отношения, например, стоит продолжать, хотя и они токсичны. Или же такие личности понимают, что нужно давно покинуть ненавистную работу, но не могут признаться себе в этом и сделать шаг навстречу новому. Психологи советуют прислушиваться к внутреннему голосу. Он не подведет.

Фраза №2

  • "Хуже не может быть, потому что вы этого не допустите. Вы не позволите человеку относиться хуже, сознательно пройдя все это".

Эта фраза напомнит вам о самоуважении и личных границах. Если вы пережили болезненные события в жизни, то не стоит переживать о том, что они повторятся. Зная, насколько токсичность вредна, вы больше этого не допустите по отношению к себе. Вам стоит принять свою боль и опыт и использовать его с пользой.

Напомним, ранее мы писали о том, какая необычная практика снизит тревожность. Она поможет быстро успокоиться.

Также мы рассказывали о том, как лучше себя понять. Психологи раскрыли пять техник для саморефлексии.

психология советы фраза мотивация слова
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации