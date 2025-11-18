Мотивационные фразы от психолога — какие слова должен услышать каждый

Девушка расстроена. Фото: Pexels

Некоторые слова, услышанные в определенный момент, могут изменить все. Они помогут найти ответы на волнующие вопросы и подскажут нужный путь. Есть две фразы психолога, которые должен услышать каждый.

Об этом рассказала пользовательница TikTok Инна Берчишин.

Фразы, которые стоит услышать всем

Часто слова лечат лучше, чем что-либо. Они могут поддержать в нужную минуту и дать порцию мотивации и веры в себя. Эти слова способны расшевелить душу и показать настоящие чувства. Есть две фразы, которые должен услышать каждый человек.

Фраза №1

"Внутри вы имеете ответ на свой вопрос, но не желаете это принимать и осознавать".

Многие люди, в жизни которых что-то идет не так, на самом деле знают ответы на вопросы, что их беспокоят. Однако они пытаются избежать правды и ищут доказательства того, что отношения, например, стоит продолжать, хотя и они токсичны. Или же такие личности понимают, что нужно давно покинуть ненавистную работу, но не могут признаться себе в этом и сделать шаг навстречу новому. Психологи советуют прислушиваться к внутреннему голосу. Он не подведет.

Фраза №2

"Хуже не может быть, потому что вы этого не допустите. Вы не позволите человеку относиться хуже, сознательно пройдя все это".

Эта фраза напомнит вам о самоуважении и личных границах. Если вы пережили болезненные события в жизни, то не стоит переживать о том, что они повторятся. Зная, насколько токсичность вредна, вы больше этого не допустите по отношению к себе. Вам стоит принять свою боль и опыт и использовать его с пользой.

