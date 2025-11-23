Відео
Фрази, що ранять — ніколи не говоріть це людині з депресією

Фрази, що ранять — ніколи не говоріть це людині з депресією


Дата публікації: 23 листопада 2025 04:27
Оновлено: 23:03
Що не можна казати людині з депресією — фрази, які здатні лише нашкодити
Депресія у дівчини. Фото: Freepik

Деякі слова здатні нашкодити людині з депресією, навіть якщо ви їх говорите з хорошими намірами. Краще просто промовчати, ніж сказати фрази, які можуть ранити та зробити боляче.

Про це пише Ukr.Media.

Що не можна говорити людині з депресією

"Через що у тебе депресія?"

Часто люди думають, що депресія стається "від чогось". Однак насправді такий стан людини — це реакція на обставини, які певний час можуть бути їй невідомими. Депресія з'являється без попередження та часто людина не знає справжньої причини її виникнення. Їй буде складно відповісти вам та навіть собі на це питання.

Психологи стверджують, що навіть якщо людина перебуває в депресії через якусь подію в житті, не можна запитувати причину такого стану. Інколи це може розцінюватися як натяк на те, що співрозмовник винний в тому, що дозволив емоціям себе захлиснути.

What not to say to a person with depression
Засмучена дівчина. Фото: Freepik

"Та просто не хвилюйся" або "Подумай про щось хороше"

Людина, яка страждає на депресію, сприйме такі фрази за насмішку. Якби вирватися з цього стану було так просто, то це давно б та радістю зробили б до вашої поради.

"Подумати про щось хороше" — ще порада, що може загнати людину у ще складніший емоційний стан. Думки про щасливе минуле тільки ускладнять ситуацію та можуть підштовхнути особистість до думки про те, що вона вже ніколи не зможе позбутись болю та нещасть.

Як правильно підтримати людину з депресією

Найкраще запитати людину про те, чи хоче вона поговорити. Скажіть, що ви готові її вислухати та підтримати. Також можна запитати, чи можете ви чимось допомогти. Це найкращий спосіб підтримки для людини, яка страждає через депресію.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
