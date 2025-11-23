Что нельзя говорить человеку с депрессией — фразы, что способны только навредить

Депрессия у девушки. Фото: Freepik

Некоторые слова способны навредить человеку с депрессией, даже если вы их говорите с хорошими намерениями. Лучше просто промолчать, чем сказать фразы, которые могут ранить и сделать больно.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама

Читайте также:

Что нельзя говорить человеку с депрессией

"Из-за чего у тебя депрессия?"

Часто люди думают, что депрессия происходит "от чего-то". Однако на самом деле такое состояние человека — это реакция на обстоятельства, которые некоторое время могут быть ему неизвестными. Депрессия появляется без предупреждения и часто человек не знает истинной причины ее возникновения. Ему будет сложно ответить вам и даже себе на этот вопрос.

Психологи утверждают, что даже если человек находится в депрессии из-за какого-то события в жизни, нельзя спрашивать причину такого состояния. Иногда это может расцениваться как намек на то, что собеседник виноват в том, что позволил эмоциям себя захлестнуть.

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

"Да просто не волнуйся" или "Подумай о чем-то хорошем"

Человек, страдающий депрессией, воспримет такие фразы за насмешку. Если бы вырваться из этого состояния было так просто, то это давно бы с радостью сделали бы по вашему совету.

"Подумать о чем-то хорошем" — еще совет, который может загнать человека в еще более сложное эмоциональное состояние. Мысли о счастливом прошлом только усложнят ситуацию и могут подтолкнуть личность к мысли о том, что она уже никогда не сможет избавиться от боли и несчастий.

Как правильно поддержать человека с депрессией

Лучше всего спросить человека о том, хочет ли он поговорить. Скажите, что вы готовы его выслушать и поддержать. Также можно спросить, можете ли вы чем-то помочь. Это лучший способ поддержки для человека, который страдает из-за депрессии.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы обожают слышать мужчины. Они хотят, чтобы женщины говорили это чаще.

Также мы рассказывали о том, какие фразы из детства мешают достичь успеха в карьере. Лучше не говорить этого своим детям.