Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Фразы, что ранят — никогда не говорите это человеку с депрессией

Фразы, что ранят — никогда не говорите это человеку с депрессией

Ua en ru
Дата публикации 23 ноября 2025 04:27
обновлено: 23:03
Что нельзя говорить человеку с депрессией — фразы, что способны только навредить
Депрессия у девушки. Фото: Freepik

Некоторые слова способны навредить человеку с депрессией, даже если вы их говорите с хорошими намерениями. Лучше просто промолчать, чем сказать фразы, которые могут ранить и сделать больно.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама
Читайте также:

Что нельзя говорить человеку с депрессией

"Из-за чего у тебя депрессия?"

Часто люди думают, что депрессия происходит "от чего-то". Однако на самом деле такое состояние человека — это реакция на обстоятельства, которые некоторое время могут быть ему неизвестными. Депрессия появляется без предупреждения и часто человек не знает истинной причины ее возникновения. Ему будет сложно ответить вам и даже себе на этот вопрос.

Психологи утверждают, что даже если человек находится в депрессии из-за какого-то события в жизни, нельзя спрашивать причину такого состояния. Иногда это может расцениваться как намек на то, что собеседник виноват в том, что позволил эмоциям себя захлестнуть.

Які фрази не можна говорити людині з депресією
Расстроенная девушка. Фото: Freepik

"Да просто не волнуйся" или "Подумай о чем-то хорошем"

Человек, страдающий депрессией, воспримет такие фразы за насмешку. Если бы вырваться из этого состояния было так просто, то это давно бы с радостью сделали бы по вашему совету.

"Подумать о чем-то хорошем" — еще совет, который может загнать человека в еще более сложное эмоциональное состояние. Мысли о счастливом прошлом только усложнят ситуацию и могут подтолкнуть личность к мысли о том, что она уже никогда не сможет избавиться от боли и несчастий.

Как правильно поддержать человека с депрессией

Лучше всего спросить человека о том, хочет ли он поговорить. Скажите, что вы готовы его выслушать и поддержать. Также можно спросить, можете ли вы чем-то помочь. Это лучший способ поддержки для человека, который страдает из-за депрессии.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы обожают слышать мужчины. Они хотят, чтобы женщины говорили это чаще.

Также мы рассказывали о том, какие фразы из детства мешают достичь успеха в карьере. Лучше не говорить этого своим детям.

психология депрессия советы фраза психологическое состояние
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации