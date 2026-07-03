Вместо серьезных боевиков: шпионские комедии о секретных агентах

Фрагменты из фильма "Полтора шпиона". Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Микулец Редактор, кинокритик

В конце недели хочется посмотреть что-нибудь легкое и интересное. Например, шпионские комедии — фильмы, где секретные агенты попадают в нелепые ситуации, а опасные спецоперации превращаются в настоящий хаос.

Новини.LIVE расскажет об интересных картинах, которые точно подарят хорошее настроение.

"Агент Джонни Инглиш"

Французский миллионер Паскаль Саваж затеял чрезвычайно амбициозную и довольно странную аферу. Он хочет занять британский престол и превратить страну в место содержания заключенных со всего мира, зарабатывая на этом огромные деньги.

Казалось бы, такую угрозу должны остановить лучшие агенты британской разведки. Но судьба распорядилась иначе. После череды неудач единственным сотрудником, оставшимся для выполнения задания, становится Джонни Инглиш — человек без полевого опыта, зато с безграничной уверенностью в собственных силах.

Проблема лишь в том, что почти каждый его шаг заканчивается курьезом. Инглиш постоянно попадает в смешные передряги, но именно это делает его приключения такими увлекательными.

"Полтора шпиона"

Когда-то Боб был школьником, над которым смеялись из-за лишнего веса. Большинство одноклассников избегали его, и только Келвин не побоялся поддержать парня в сложный момент.

Прошло много лет. Кельвин ведет обычную жизнь и даже не догадывается, что вскоре его ждут большие приключения. Однажды он встречает старого знакомого и едва узнает в крепком спортивном мужчине того самого Боба из школы.

Оказывается, Боб работает в ЦРУ и расследует серьезное дело. Кто-то похитил секретную информацию, которая может представлять угрозу для безопасности страны. Чтобы найти преступника, агенту нужна помощь бывшего друга.

Кельвин соглашается, даже не представляя, во что ввязывается. Очень скоро он оказывается в центре опасной игры, где за ними охотятся вооруженные преступники, а каждый новый день приносит очередную порцию приключений. Самое смешное в том, что оба героя постоянно попадают в забавные ситуации, которые делают эту шпионскую историю лёгкой и невероятно веселой.

"Успеть за Джонсами"

Супруги Хаффни живут обычной жизнью в тихом пригороде. Джефф работает в офисе, а Карен занимается домашними делами и скучает без ярких событий. Все меняется, когда рядом поселяются новые соседи — красивые, успешные и, кажется, идеальные Джонсы.

Сначала они вызывают лишь восхищение, но со временем Карен начинает замечать странные детали в их поведении. Оказывается, за безупречным образом скрывается совсем не та жизнь, которую они показывают окружающим. Так обычная семейная пара неожиданно оказывается втянутой в шпионские приключения, полные опасных ситуаций и забавных недоразумений.

Ранее мы писали о том, что зрители остались в восторге от комедии "Четыре времени года". Получилась очень человечная история, которая цепляет.

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