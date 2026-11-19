Виточка с женихом. Фото: Instagram.com/vi.tochkaa

Участница шоу "Холостяк-14" Виточка Зварич поделилась новостью, которая стала для нее особенной: теперь она помолвлена. Избранник этнолога, который служит в армии, сделал ей предложение на фоне осенней природы. Романтический момент девушка показала в Instagram, а заодно дала понять, что в ее личной жизни начинается новая глава.

Новини.LIVE расскажут, где прошла помолвка.

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Для предложения пара выбрала живописное место у реки, окруженное осенними деревьями. Без пышных декораций и постановочных сцен — только природа, двое влюбленных и момент, который они, похоже, запомнят надолго.

На опубликованных фотографиях этнолог позирует в длинной юбке, рубашке и пальто. В образ она добавила украинские элементы наряда, а волосы заплела в две косы. Ее избранник был в военной форме. Такая деталь тоже привлекает внимание: за романтическими кадрами стоит история пары, которой приходится строить отношения с учетом военной службы.

Отдельно можно рассмотреть и обручальное кольцо. Возлюбленный подарил Виточке кольцо белого цвета с голубым драгоценным камнем. Девушка приняла предложение, так что теперь пара официально помолвлена.

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Что известно о личной жизни Виточки после "Холостяка"

Широкая аудитория познакомилась с Виточкой во время 14-го сезона романтического реалити-шоу, главным героем которого стал актер Тарас Цимбалюк. Правда, долго на проекте этнолог не задержалась: холостяк расстался с ней уже после первой вечеринки. Несмотря на это, участница запомнилась зрителям и впоследствии еще не раз становилась предметом обсуждений из-за своей личной жизни.

После участия в шоу ей приписывали роман с ветераном и бывшим участником "Холостячки" Александром Тереном. Однако эти предположения не подтвердились. В октябре 2026 года Виточка сама рассказала, что находится в отношениях, но решила не раскрывать личность своего избранника.

Этнолог также не спешила показывать его лицо в соцсетях. В то же время она делилась своим отношением к этим отношениям и подчеркивала, что рядом с любимым чувствует себя спокойно, а их связь является здоровой.

Ранее мы писали о том, что участницы шоу "Холостяк" проводят вместе с главным героем лишь ограниченное количество времени, поэтому за несколько свиданий непросто понять, есть ли между ними настоящая связь. Вячеслав Кравцов поделился мыслями о том, насколько реально в таких условиях построить отношения. Баскетболист также вспомнил о собственном участии в проекте и раскрыл детали финала, которые остались за кадром.

Также Новини.LIVE сообщали, что до финала "Холостяка-15" осталось еще несколько выпусков, но зрители уже пытаются угадать, кто из участниц станет избранницей Вячеслава Кравцова. Своими предположениями относительно возможных финалисток поделился блогер Богдан Беспалов. Его версия развития событий уже дает повод присмотреться к нескольким участницам повнимательнее.