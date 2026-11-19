Віточка з наречиним. Фото: Instagram.com/vi.tochkaa

Учасниця "Холостяка-14" Віточка Зварич поділилася новиною, яка стала для неї особливою: тепер вона наречена. Обранець етнологині, який служить у війську, освідчився їй серед осінньої природи. Романтичний момент дівчина показала в Instagram, а заодно дала зрозуміти, що в її особистому житті починається новий розділ.

Новини.LIVE розповість, де пройшли заручини.

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Віточка з "Холостяка-14" готується до весілля

Для освідчення пара обрала мальовниче місце біля річки, оточене осінніми деревами. Без пишних декорацій та постановочних декорацій — лише природа, двоє закоханих і момент, який вони, схоже, запам'ятають надовго.

На опублікованих світлинах етнологиня позує у довгій спідниці, сорочці та пальті. До образу вона додала українські елементи вбрання, а волосся заплела у дві коси. Її обранець був у військовій формі. Така деталь теж привертає увагу: за романтичними кадрами стоїть історія пари, якій доводиться будувати стосунки з урахуванням військової служби.

Окремо можна роздивитися й обручку. Коханий подарував Віточці каблучку білого кольору з блакитним коштовним каменем. Дівчина прийняла пропозицію, тож тепер пара офіційно заручена.

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"Стала нареченою, такі от новини", — коротко написала вона під фотографіями.

Що відомо про особисте життя Віточки після "Холостяка"

Ширша аудиторія познайомилася з Віточкою під час 14-го сезону романтичного реаліті, головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Щоправда, довго на проєкті етнологиня не затрималася: холостяк попрощався з нею вже після першої вечірки. Попри це, учасниця запам'яталася глядачам і згодом ще не раз потрапляла в обговорення через своє особисте життя.

Після участі в шоу їй приписували роман із ветераном та колишнім учасником "Холостячки" Олександром Тереном. Однак ці припущення не підтвердилися. У жовтні 2026 року Віточка сама розповіла, що перебуває у стосунках, але вирішила не розкривати особу свого обранця.

Етнологиня також не поспішала показувати його обличчя в соцмережах. Водночас вона ділилася своїм ставленням до цих стосунків і наголошувала, що поруч із коханим почувається спокійно, а їхній зв'язок є здоровим.

Раніше ми писали про те, що учасники "Холостяка" проводять разом із головним героєм лише обмежену кількість часу, тому за кілька побачень непросто зрозуміти, чи є між ними справжній зв’язок. В’ячеслав Кравцов поділився думками про те, наскільки реально за таких умов побудувати стосунки. Баскетболіст також згадав власну участь у проєкті та розкрив деталі фіналу, які залишилися за кадром.

Також Новини.LIVE повідомляли, що до фіналу "Холостяка-15" ще кілька випусків, але глядачі вже намагаються вгадати, хто з учасниць стане обраницею В’ячеслава Кравцова. Своїми припущеннями щодо можливих фіналісток поділився блогер Богдан Беспалов. Його версія розвитку подій уже дає привід придивитися до кількох учасниць уважніше.