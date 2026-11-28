Герои фильма "Кодовое имя "Красный"". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Перед Рождеством традиционно хочется посмотреть что-нибудь знакомое: включить "Один дома", посмеяться над проделками Кевина и не беспокоиться о том, чем закончится история. Но праздничное кино давно не ограничивается старыми комедиями о Санта-Клаусе. Среди более новых фильмов есть истории об ограблениях, неудачном письме с желаниями и даже похищении главного рождественского волшебника.

Новини.LIVE расскажет, какие фильмы подойдут для зимнего марафона.

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5 новых рождественских фильмов

"Рождество братьев Джонас"

Для трех братьев путь из Лондона в Нью-Йорк превращается в череду испытаний. Они спешат домой к Рождеству, но различные обстоятельства вмешиваются в их планы. То, что должно было быть обычным путешествием, постепенно выходит из-под контроля. Успеют ли они вернуться домой к празднику — главная интрига этой истории.

"Праздничное ограбление"

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Рождественская вечеринка в роскошном лондонском универмаге должна стать прикрытием для преступления. Софи и Ник, работающие в магазине, видят, как их руководство живет в роскоши, в то время как рядовым сотрудникам приходится считать каждую копейку. Поэтому они решают украсть миллионы у собственного босса. План кажется продуманным: ограбление должно состояться прямо во время празднования. Однако между Софи и Ником возникают чувства, и рабочая договоренность постепенно перерастает в нечто большее.

"Рождество с бывшим"

Кейт собирается в последний раз отпраздновать Рождество в семейном доме, который вскоре продадут. Она хочет провести эти дни среди привычных вещей и семейных традиций, прежде чем окончательно попрощаться с прежней жизнью. Но в дом приезжает ее бывший муж Эверетт. С собой он привозит новую девушку.

После такой неожиданности спокойного праздника уже не получается. Обычные семейные встречи оборачиваются забавными и неловкими моментами, а прошлое вновь дает о себе знать. История поднимает вопрос о том, как меняются семейные отношения после развода и что на самом деле остается между людьми, которые когда-то были близки.

"Кодовое имя "Красный""

Санта-Клаус тоже нуждается в охране, и за его безопасность отвечает Каллум Дрифт. Руководитель службы безопасности уже собирается на пенсию после последнего рождественского рейса. Однако завершить карьеру спокойно не удается: неизвестная команда оперативников проникает на Северный полюс и похищает Санту.

За дело берется тайная организация MORA, которая следит за мирным соглашением между людьми и мифологическими существами. След приводит к хакеру Джеку О'Мелли, которого подозревают в причастности к утечке информации о местонахождении комплекса. Директор организации Зои Харлоу задерживает его, но впоследствии привлекает к поискам. Без Санты рождественские планы оказываются под угрозой, поэтому времени на расследование не так много.

"Дорогой Санта"

Одна ошибка в детском письме меняет все планы на Рождество. Мальчик хочет написать Санте о своих желаниях, но из-за досадной ошибки вместо доброго волшебника обращается к Сатане. Тот не собирается исполнять детские мечты — его появление приносит в дом настоящий хаос. Семье приходится столкнуться с последствиями этой необычной ошибки, а мальчику — искать способ вернуть праздник. Комедию 2024 года снял Бобби Фаррелли.

Ранее мы писали о том, что Базз Маккаллистер из "Один дома" запомнился зрителям своим наглым поведением, шутками над Кевином и тарантулом, которого боялись даже грабители. Прошло почти 36 лет с момента премьеры комедии, и актер, сыгравший старшего брата главного героя, давно изменился. Сейчас он выглядит совсем иначе, чем в рождественском фильме, который до сих пор каждый год смотрят миллионы людей.

Также мы рассказывали, почему стоит посмотреть "Дикая лошадка номер девять". По сюжету агенты ЦРУ отправляются на остров Пасхи, где обычная на первый взгляд миссия постепенно приобретает совершенно иной масштаб. Фильм уже вышел в прокат и заинтересовал зрителей, которые ищут комедию с необычным сюжетом.