Герої фільму "Кодове ім'я "Червоний"". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Перед Різдвом традиційно хочеться переглянути щось знайоме: увімкнути "Сам удома", посміятися з витівок Кевіна й не перейматися тим, чим закінчиться історія. Але святкове кіно давно не обмежується старими комедіями про Санта-Клауса. Серед новіших фільмів є історії про пограбування, невдалий лист із бажаннями та навіть викрадення головного різдвяного чарівника.

Новини.LIVE розповість, які фільми підійдуть для зимового марафону.

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5 нових різдвяних фільмів

"Різдво братів Джонас"

Для трьох братів дорога з Лондона до Нью-Йорка перетворюється на низку випробувань. Вони поспішають додому до Різдва, але різні обставини втручаються в їхні плани. Те, що мало бути звичайною мандрівкою, поступово виходить з-під контролю. Чи встигнуть вони повернутися додому до свята, — головна інтрига цієї історії.

"Святкове пограбування"

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Різдвяна вечірка в розкішному лондонському універмазі має стати прикриттям для злочину. Софі та Нік, які працюють у магазині, бачать, як їхнє керівництво живе в розкоші, тоді як звичайним працівникам доводиться рахувати кожну копійку. Тому вони вирішують забрати мільйони у власного боса. План здається продуманим: пограбування має відбутися просто під час святкування. Однак між Софі та Ніком виникають почуття, і робоча домовленість поступово переростає в дещо більше.

"Різдво з колишнім"

Кейт збирається востаннє відсвяткувати Різдво в родинному будинку, який незабаром продадуть. Вона хоче провести ці дні серед знайомих речей і сімейних традицій, перш ніж остаточно попрощатися з колишнім життям. Та до будинку приїжджає її ексчоловік Еверетт. Із собою він привозить нову дівчину.

Після такої несподіванки спокійного свята вже не виходить. Звичайні сімейні зустрічі обертаються кумедними й незручними моментами, а минуле знову нагадує про себе. Історія порушує питання, як змінюються родинні стосунки після розлучення та що насправді залишається між людьми, які колись були близькими.

"Кодове ім'я "Червоний"

Санта-Клаус теж потребує охорони, і за його безпеку відповідає Каллум Дріфт. Керівник служби безпеки вже збирається на пенсію після останнього різдвяного рейсу. Проте завершити кар'єру спокійно не вдається: невідома команда оперативників проникає на Північний полюс і викрадає Санту.

За справу береться таємна організація MORA, яка стежить за мирною угодою між людьми та міфологічними істотами. Слід приводить до хакера Джека О'Меллі, якого підозрюють у причетності до витоку інформації про місцеперебування комплексу. Директорка організації Зої Харлоу затримує його, але згодом залучає до пошуків. Без Санти різдвяні плани опиняються під загрозою, тож часу на розслідування небагато.

"Дорогий Санта"

Одна помилка в дитячому листі змінює всі плани на Різдво. Хлопчик хоче написати Санті про свої бажання, але через прикру помилку замість доброго чарівника звертається до Сатани. Той не збирається виконувати дитячі мрії — його поява приносить у дім справжній хаос. Родині доводиться зіткнутися з наслідками цієї незвичайної помилки, а хлопчикові — шукати спосіб повернути свято. Комедію 2024 року зняв Боббі Фарреллі.

Раніше ми писали про те, що Базз Маккаллістер із "Сам удома" запам’ятався глядачам нахабною поведінкою, жартами над Кевіном і тарантулом, якого боялися навіть грабіжники. Минуло майже 36 років від прем’єри комедії, і актор, який зіграв старшого брата головного героя, давно змінився. Нині він має зовсім інший вигляд, ніж у різдвяному фільмі, який досі щороку переглядають мільйони людей.

Також ми повідомляли, чому варто подивитися "Дика конячка номер дев’ять". За сюжетом, агенти ЦРУ відправляються на острів Пасхи, де звичайна на перший погляд місія поступово набуває зовсім іншого масштабу. Фільм уже вийшов на екрани й зацікавив глядачів, які шукають комедію з незвичним сюжетом.