В МИД осудили Вуди Аллена за участие в кинофестивале в Москве

Режиссер Вуди Ален. Фото: instagram.com/woodyallenofficial

В Министерстве иностранных дел прокомментировали участие голливудского режиссера Вуди Аллена в кинофестивале в Москве. Таким поступком именитый скандальный продюсер оскорбляет украинских деятелей кино, которых убили или ранили оккупанты.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Реклама

Читайте также:

МИД осудил Вуди Аллена

В МИД резко осудили то, что Вуди Аллен по видеосвязи присоединился к Московской международной неделе кино. В ведомстве подчеркнули, что такой поступок — это "позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов", которые были убиты или ранены оккупантами во время войны.



"Участвуя в фестивале, объединяющем сторонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет", — говорится в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что культура не должна отбеливать кровавые преступления и служить инструментом для пропаганды.

Напомним, ранее мы рассказывали о скандальной репутации Вуди Аллена и почему он стал режиссером-изгнанником. Также мы писали, будет ли продолжение сериала "Женский доктор".