В МИД осудили Вуди Аллена за участие в кинофестивале в Москве

В МИД резко ответили на появление Вуди Аллена в Москве
В Министерстве иностранных дел прокомментировали участие голливудского режиссера Вуди Аллена в кинофестивале в Москве. Таким поступком именитый скандальный продюсер оскорбляет украинских деятелей кино, которых убили или ранили оккупанты.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
МИД осудил Вуди Аллена
В МИД резко осудили то, что Вуди Аллен по видеосвязи присоединился к Московской международной неделе кино. В ведомстве подчеркнули, что такой поступок — это "позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов", которые были убиты или ранены оккупантами во время войны.
"Участвуя в фестивале, объединяющем сторонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет", — говорится в сообщении.
В МИД также подчеркнули, что культура не должна отбеливать кровавые преступления и служить инструментом для пропаганды.
