Скандальні Вуді Ален і Емір Кустуриця зібрались до Москви

Скандальні Вуді Ален і Емір Кустуриця зібрались до Москви

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 22:07
Емір Кустурица та Вуді Аллен поїдуть до Москви — що робитимуть у РФ
Режисер Вуді Ален. Фото: Associated Press

Всесвітньовідомі режисери Емір Кустурица та Вуді Аллен наприкінці літа відвідають Росію. Вони прийняли запрошення стати хедлайнерами Московського міжнародного тижня кіно.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Скандальні режисери відвідають Московський кінофестиваль

Зазначається, що фестиваль пройде 24 та 25 серпня. Росіяни хизуються запрошеними гостями Китаю, Індії, Туреччини, Мексики, Ірану та інших країн.

Хедлайнером покликали Вуді Аллена — американського кінорежисера, який створив культові фільми "Енні Голл" та "Манхеттен". Ці картини здобули світове визнання та численні нагороди. Проте режисер втрапив у гучний скандал після того, як у 56 років закрутив роман із 21-річною донькою своєї цивільної дружини Мії Ферроу. Хоча суд і виправдав Аллена, його блискуча кар'єра розбилась після цих невдалих стосунків.

Росіяни також запросили на фестиваль сербського режисера Еміра Кустурицю із прокремлівськими поглядами. Він неодноразово відвідував анексований Крим, а після початку повномасштабного вторгнення РФ став головним режисером Центрального академічного театру армії Росії. Він також неодноразово висловлював бажання взяти паспорт РФ.

Скандальні Вуді Ален і Емір Кустуриця зібрались до Москви - фото 1
Режисер Емір Кустуриця. Фото: East News

Раніше ми розповідали, що поліція відкрила кримінальну справу проти українського актора Костянтина Темляка. Також ми ділилися добіркою новеньких українських серіалів.

Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
