Режисер Вуді Ален. Фото: Associated Press

Всесвітньовідомі режисери Емір Кустурица та Вуді Аллен наприкінці літа відвідають Росію. Вони прийняли запрошення стати хедлайнерами Московського міжнародного тижня кіно.

Про це повідомляють росЗМІ.

Скандальні режисери відвідають Московський кінофестиваль

Зазначається, що фестиваль пройде 24 та 25 серпня. Росіяни хизуються запрошеними гостями Китаю, Індії, Туреччини, Мексики, Ірану та інших країн.

Хедлайнером покликали Вуді Аллена — американського кінорежисера, який створив культові фільми "Енні Голл" та "Манхеттен". Ці картини здобули світове визнання та численні нагороди. Проте режисер втрапив у гучний скандал після того, як у 56 років закрутив роман із 21-річною донькою своєї цивільної дружини Мії Ферроу. Хоча суд і виправдав Аллена, його блискуча кар'єра розбилась після цих невдалих стосунків.

Росіяни також запросили на фестиваль сербського режисера Еміра Кустурицю із прокремлівськими поглядами. Він неодноразово відвідував анексований Крим, а після початку повномасштабного вторгнення РФ став головним режисером Центрального академічного театру армії Росії. Він також неодноразово висловлював бажання взяти паспорт РФ.

Режисер Емір Кустуриця. Фото: East News

