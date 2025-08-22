Скандальные Вуди Ален и Эмир Кустурица собрались в Москву
Всемирно известные режиссеры Эмир Кустурица и Вуди Аллен в конце лета посетят Россию. Они приняли приглашение стать хедлайнерами Московской международной недели кино.
Об этом сообщают росСМИ.
Скандальные режиссеры посетят Московский кинофестиваль
Отмечается, что фестиваль пройдет 24 и 25 августа. Россияне хвастаются приглашенными гостями Китая, Индии, Турции, Мексики, Ирана и других стран.
Хедлайнером позвали Вуди Аллена — американского кинорежиссера, который создал культовые фильмы "Энни Холл" и "Манхэттен". Эти картины получили мировое признание и многочисленные награды. Однако режиссер попал в громкий скандал после того, как в 56 лет закрутил роман с 21-летней дочерью своей гражданской жены Мии Фэрроу. Хотя суд и оправдал Аллена, его блестящая карьера разбилась после этих неудачных отношений.
Россияне также пригласили на фестиваль сербского режиссера Эмира Кустурицу с прокремлевскими взглядами. Он неоднократно посещал аннексированный Крым, а после начала полномасштабного вторжения РФ стал главным режиссером Центрального академического театра армии России. Он также неоднократно выражал желание взять паспорт РФ.
