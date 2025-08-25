Відео
Головна Кіно У МЗС різко відповіли на появу Вуді Аллена на фестивалі у Москві

У МЗС різко відповіли на появу Вуді Аллена на фестивалі у Москві

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 13:27
В МЗС засудили Вуді Аллена за участь в кінофестивалі у Москві
Режисер Вуді Ален. Фото: instagram.com/woodyallenofficial

В Міністерстві закордонних справ прокоментували участь голлівудського режисера Вуді Аллена в кінофестивалі у Москві. Таким вчинком іменитий скандальний продюсер ображає українських діячів кіно, яких вбили чи поранили окупанти.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Читайте також:

МЗС засудило Вуді Аллена

У МЗС різко засудили те, що Вуді Аллен по відеозв'язку доєднався до Московського міжнародного тижня кіно. У відомстві підкреслили, що такий вчинок — це  "ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів", яких було вбито чи поранено окупантами під час війни.

"Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років", — йдеться в повідомленні.

У МЗС також підкреслили, що культура не має відбілювати криваві злочини та служити інструментом для пропаганди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про скандальну репутацію Вуді Аллена та чому він став режисером-вигнанцем. Також ми писали, чи буде продовження серіалу "Жіночий лікар".

скандал фільм фестиваль Москва Вуді Аллен
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
