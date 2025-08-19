Видео
Главная Кино Тарантино назвал свой самый лучший фильм

Тарантино назвал свой самый лучший фильм

Ua en ru
Дата публикации 19 августа 2025 12:00
Квентин Тарантино признался, какой свой фильм считает лучшим
Американский режиссер Квентин Тарантино. Фото: Reuters

Одна из самых противоречивых тем в кинематографе — какой фильм Квентина Тарантино является лучшим? Известный режиссер поделился своим личным фаворитом и раскрыл, какой из своих фильмов он был просто "призван снять".

Об этом именитый режиссер рассказал в подкасте The Church of Tarantino, передает The Guardian.

Читайте также:

Любимые фильмы Тарантино

Режиссер признался, что драму о Второй мировой войне 2009 года "Бесславные ублюдки" он считает своей лучшей работой. Его самым любимым является фильм 2019 года "Однажды в Голливуде". Однако родился он именно для съемок "Убить Билла".

"Но я считаю, что "Убить Билла" — лучшим фильмом, который никто другой не смог бы снять. Каждый его аспект настолько выразителен, как будто вырван из моего воображения, моих предпочтений, моей страсти и моей одержимости, как щупальца и кровавая ткань", — признался Тарантино.

Режиссер также сообщил, что сейчас работает над пьесой, премьера которой состоится в Вест-Энде Лондона в 2026 году, после чего он вернется к работе над своим последним фильмом. Он по-прежнему намерен уйти на пенсию после своего 10-го фильма. По его мнению, большинство режиссеров сейчас "снимают ужасные фильмы".

Напомним, ранее мы делились подборкой новеньких украинских сериалов. Также в сеть слили видео с нового "Гарри Поттера".

