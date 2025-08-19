Королева кетаміну визнала вину у смерті Меттью Перрі

Актор Метью Перрі. Фото: Heute.at

У справі про смерть актора Меттью Перрі, зірки серіалу "Друзі", поставлено крапку щодо всіх обвинувачених. Джасвін Сангха, відома у Лос-Анджелесі під прізвиськом "Королева кетаміну", погодилася на угоду з федеральними прокурорами та визнала себе винною за п’ятьма пунктами обвинувачення.

Про це повідомляє Fox News.

"Королева кетаміну" визнала провину у смерті Меттью Перрі

За матеріалами угоди, Сангха зізналася у продажу флаконів із кетаміном, включно з інцидентом, що трапився 2019 року. Тоді чоловік на ім'я Коді Маклорі придбав у неї чотири дози і помер від передозування. Його смерть не мала стосунку до Перрі, але також стала окремим доведеним епізодом злочинної діяльності.

Федеральна влада у серпні 2024 року висунула звинувачення п’ятьом особам у справі про смерть актора. Серед них були Сангха, доктор Сальвадор Пласенсія, Ерік Флемінг, асистент Перрі Кеннет Івамаса та лікар Марк Чавес. Протягом року всі вони погодилися визнати провину. Івамаса, Флемінг та Чавес зробили це у 2024 році, у липні 2025-го — Пласенсія, який отримав чотири звинувачення у розповсюдженні дисоціативного препарату. Тепер, після зізнання Сангхи, справа дійшла до фінального етапу.

У жовтні 2023 року Перрі отримував надмірні дози кетаміну, які його асистент вводив йому по кілька разів на день. Слідство встановило, що 12 жовтня лікар Пласенсія приїхав до будинку актора та зробив укол препарату, після чого у Перрі виникла важка реакція: значне підвищення артеріального тиску, параліч та втрата можливості говорити чи рухатися. Після цього його перенесли на кушетку, замість того щоб викликати допомогу.

Оскільки залежність актора прогресувала, Івамаса почав шукати додаткові джерела наркотиків. Так він вийшов на Флемінга, який виступав посередником між ним і Сангхою. Вона мала у Північному Голлівуді сховище, де зберігалися значні обсяги наркотиків, зокрема кетаміну та метамфетаміну. Флемінг, за даними судових документів, двічі доставляв великі партії по 25 флаконів кожна, 14 та 24 жовтня. Саме з цієї схованки актор й отримав фатальну дозу.

У дні перед смертю, а саме з 24 по 27 жовтня, Перрі отримував ін’єкції до восьми разів на день. А вже 28 жовтня 2023 року його тіло знайшли у джакузі в будинку в Пасіфік-Палісейдс. Актору на той момент 54 роки. Офіційна причина смерті Меттбю Перрі — передозування кетаміном.

Прокурори погодилися зняти з Сангхи три додаткові пункти щодо розповсюдження кетаміну та один про метамфетамін, не пов’язаний зі справою Перрі. Остаточне визнання вини вона зробить на майбутньому слуханні, під час якого суд призначить покарання. Їй загрожує до 45 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у 2024 році в ході розслідування справи про смерть Меттью Перрі, поліція вийшла на слід підпільної наркоторгівлі.

А у січні 2025 році зірка серіалу "Друзі" Ліза Кудроу зізналася, що знайшла таємну записку від Меттью Перрі і розкрила її зміст.