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Лікар, причетний до смерті Меттью Перрі, визнав свою провину — подробиці

3 жовтня 2024 15:59
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Винний у смерті Меттью Перрі лікар визнав провину
Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Лікар Марк Чавес, причетний до смерті актора Меттью Перрі, визнав себе винним у змові з метою розповсюдження хірургічного анестетика кетаміну. Він став третьою особою, яка зізналася у причетності до загибелі зірки серіалу "Друзі".

Про це повідомляє видання Page Six.

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Під час засідання федерального суду в Лос-Анджелесі Марк Чавес заявив, що дісно був причетний до розповсюдження наркотиків та постачав кетамін лікарю Сальвадору Плаценсії, який у свою чергу передавав їх помічнику Перрі Кеннету Івамасі.

Чавес погодився співпрацювати зі слідством в обмін на пом'якшення звинувачень проти нього. Зараз він перебуває на волі під заставою та очікує вироку. Також звинувачений здав свій паспорт і погодився здати свою медичну ліцензію.

Винний у смерті Меттью Перрі Марк Чавес
Марк Чавес перед судом. Фото: скриншот YouTube ABC News

Окрім Чавеса, з федеральною прокуратурою також співпрацюють помічник Перрі, який зізнався, що допомагав йому діставати і вводити кетамін, і знайомий актора, який розповів, що виступав у ролі наркокур'єра.

Як стало відомо, ці троє допомогають прокуратурі впіймати головних обвинувачуваних — лікаря Сальвадора Пласенсія та дилера Джасвіна Сангха, який продав акторові смертельну дозу.

Нагадаємо, зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі був знайденим мертвим 28 жовтня 2023 року. Причиною смерті актора стало гостре передозування кетаміном, який він використовував для лікування від депресії.

Раніше стало відомо, що на могилі хореоргафа Григорія Чапкіса встановили пам'ятник тільки через три роки після його смерті.

Раніше Борис Джонсон розповів, що королева Єлизавета сильно хворіла перед своєю смертю.

смерть серіал Друзі Меттью Перрі закордонні зірки звинувачення

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