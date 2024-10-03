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Врач, причастный к смерти Мэттью Перри, признал свою вину — подробности

3 октября 2024 15:59
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Виновный в смерти Мэттью Перри врач признал вину
Мэтью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Врач Марк Чавес, причастный к смерти актера Мэттью Перри, признал себя виновным в сговоре с целью распространения хирургического анестетика кетамина. Он стал третьим лицом, признавшимся в причастности к гибели звезды сериала "Друзья".

Об этом сообщает издание Page Six.

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Во время заседания федерального суда в Лос-Анджелесе Марк Чавес заявил, что был причастен к распространению наркотиков и поставлял кетамин врачу Сальвадора Плаценсии, который в свою очередь передавал их помощнику Перри Кеннету Ивамаса.

Чавес согласился сотрудничать со следствием в обмен на смягчение обвинений против него. Сейчас он находится на свободе под залогом и ждет приговора. Также обвиняемый сдал свой паспорт и согласился сдать медицинскую лицензию.

Виноват в смерти Мэттью Перри Марк Чавес
Марк Чавес перед судом. Фото: скриншот YouTube ABC News

Кроме Чавеса, с федеральной прокуратурой также сотрудничают помощник Перри, признавшийся, что помогал ему доставать и вводить кетамин, и знакомый актера, рассказавший, что выступал в роли наркокурьера.

Как стало известно, эти трое помогут прокуратуре поймать главных обвиняемых — врача Сальвадора Пласенсия и дилера Джасвина Сангха, продавшего актеру смертельную дозу.

Напомним, звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри был найден мертвым 28 октября 2023 года. Причиной смерти актера стала острая передозировка кетамином, который он использовал для лечения депрессии.

Ранее стало известно, что на могиле хореоргафа Григория Чапкиса установили памятник только спустя три года после его смерти.

Ранее Борис Джонсон рассказал, что королева Елизавета сильно болела перед своей смертью.

смерть сериал Друзья Мэттью Перри зарубежные звезды обвинение

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