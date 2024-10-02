Королева Єлизавета II хворіла на рак — деталі

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон із покійною королевою Єлизаветою II. Фото: Reuters

Колишній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон стверджує, що в останні роки свого життя королева Єлизавета ІІ страждала від онкології. За його словами, у неї був рак кісток.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Борис Джонсон про хворобу королеви Єлизавети II

Джонсон розмірковує про свої стосунки з покійною королевою у своїх мемуарах Unleashed ("Звільнений"). Він детально описує свою останню зустріч із королевою в замку Балморал у вересні 2022 року — лише за кілька днів до її смерті.

"Я знав протягом року або більше, що у неї була форма раку кісток, і її лікарі були стурбовані тим, що в будь-який момент її стан може різко погіршитися", — написав Джонсон в одному з уривків.

Він також розповів, що особистий секретар королеви Едвард Янг за декілька тижнів до останньої зустрічі з нею попереджав його про те, що її здоров'я "значно погіршилося за літо". Джонсон під час їхньої зустрічі офіційно подавав у відставку.

Покійна королева Єлизавета II. Фото: Reuters

"Вона здавалася блідою і більш згорбленою, а на руках і зап'ястях у неї були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін'єкцій. Але її розум, як сказав Едвард, був абсолютно не порушений хворобою, і час від часу в нашій розмові вона все ще щиро посміхалася та підносила настрій", — написав Джонсон.

Королева померла через два дні після їхньої зустрічі, 8 вересня 2022 року, у віці 96 років.

Нагадаємо, експерт з мови тіла пояснив поведінку Меган Маркл, яка міцно стискає принца Гаррі за руку. А також Кейт Міддлтон відвідала балетну виставу через два тижні після того, як оголосила про завершення курсу хімієтерапія.