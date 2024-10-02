Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Борис Джонсон стверджує, що королева Єлизавета тяжко хворіла перед смертю arrow

Борис Джонсон стверджує, що королева Єлизавета тяжко хворіла перед смертю

2 жовтня 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Королева Єлизавета II хворіла на рак — деталі
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон із покійною королевою Єлизаветою II. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Колишній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон стверджує, що в останні роки свого життя королева Єлизавета ІІ страждала від онкології. За його словами, у неї був рак кісток.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Борис Джонсон про хворобу королеви Єлизавети II

Джонсон розмірковує про свої стосунки з покійною королевою у своїх мемуарах Unleashed ("Звільнений"). Він детально описує свою останню зустріч із королевою в замку Балморал у вересні 2022 року — лише за кілька днів до її смерті.

"Я знав протягом року або більше, що у неї була форма раку кісток, і її лікарі були стурбовані тим, що в будь-який момент її стан може різко погіршитися", — написав Джонсон в одному з уривків.

Він також розповів, що особистий секретар королеви Едвард Янг за декілька тижнів до останньої зустрічі з нею попереджав його про те, що її здоров'я "значно погіршилося за літо". Джонсон під час їхньої зустрічі офіційно подавав у відставку.

Єлизавета II страждала на онкологію
Покійна королева Єлизавета II. Фото: Reuters

"Вона здавалася блідою і більш згорбленою, а на руках і зап'ястях у неї були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін'єкцій. Але її розум, як сказав Едвард, був абсолютно не порушений хворобою, і час від часу в нашій розмові вона все ще щиро посміхалася та підносила настрій", — написав Джонсон.

Королева померла через два дні після їхньої зустрічі, 8 вересня 2022 року, у віці 96 років.

Нагадаємо, експерт з мови тіла пояснив поведінку Меган Маркл, яка міцно стискає принца Гаррі за руку. А також Кейт Міддлтон відвідала балетну виставу через два тижні після того, як оголосила про завершення курсу хімієтерапія.

королева Єлизавета хвороба рак Борис Джонсон королівська родина

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:55 Під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську ГУР взяло в полон росіян

07:43 У Києві ТЦК безпідставно оштрафував чоловіка, той подав позов — рішення суду

07:43 В ISW припускають, що Росія захопила Вугледар — що буде далі

07:30 Втрата військового квитка — як відновити та яким буде штраф

07:21 Ухилянт заявив, що воювати мають люди з військовою освітою — що вирішив суд

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

07:03 Що означає, коли "горять" вуха — вчені розкрили справжню причину явища

07:01 Обмеження p2p-переказів — ПриватБанк уточнив, хто підпаде під ліміт

06:50 Євро сильно подешевшав — де вигідніше купувати та продавати валюту

06:40 У жовтні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштують дорогоцінні метали

06:30 В Україні зростають ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у жовтні

07:55 Під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську ГУР взяло в полон росіян

07:43 У Києві ТЦК безпідставно оштрафував чоловіка, той подав позов — рішення суду

07:43 В ISW припускають, що Росія захопила Вугледар — що буде далі

07:30 Втрата військового квитка — як відновити та яким буде штраф

07:21 Ухилянт заявив, що воювати мають люди з військовою освітою — що вирішив суд

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

07:03 Що означає, коли "горять" вуха — вчені розкрили справжню причину явища

07:01 Обмеження p2p-переказів — ПриватБанк уточнив, хто підпаде під ліміт

06:50 Євро сильно подешевшав — де вигідніше купувати та продавати валюту

06:40 У жовтні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштують дорогоцінні метали

06:30 В Україні зростають ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у жовтні

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Text

17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Text

13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Text

11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня