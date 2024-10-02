Королева Елизавета II болела раком.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с покойной королевой Елизаветой II. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон утверждает, что в последние годы своей жизни королева Елизавета II страдала от онкологии. По его словам, у нее был рак костей.

Об этом пишет Page Six.

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Джонсон размышляет о своих отношениях с покойной королевой в своих мемуарах Unleashed ("Уволен"). Он подробно описывает свою последнюю встречу с королевой в замке Балморал в сентябре 2022 года — всего за несколько дней до ее смерти.

"Я знал в течение года или больше, что у нее была форма рака костей, и ее врачи были озабочены тем, что в любой момент ее состояние может резко ухудшиться", — написал Джонсон в одном из отрывков.

Он также рассказал, что личный секретарь королевы Эдвард Янг за несколько недель до последней встречи с ней предупреждал его о том, что ее здоровье "значительно ухудшилось за лето". Джонсон во время их встречи официально подавал в отставку.

Покойная королева Елизавета II. Фото: Reuters

"Она казалась бледной и более сгорбленной, а на руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно от капельниц или инъекций. Но ее разум, как сказал Эдвард, был совершенно не нарушен болезнью, и время от времени в нашем разговоре она все еще искренне улыбалась и поднимала настроение", — написал Джонсон.

Королева скончалась через два дня после их встречи, 8 сентября 2022 года, в возрасте 96 лет.

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