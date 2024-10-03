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Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

3 жовтня 2024 12:49
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Який вигляд має могила григорій Чапкіса зараз — фото, відео
Григорій Чапкіс. Фото: instagram.com/gregory_chapkis
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Майже три роки після смерті хореографа Григорія Чапкіса його могила простояла у занедбаному стані. Лише зараз на кладовищі зʼявився меморіал.

Про це повідомив син хореографа Грег Чапкіс в Instagram.

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Який вигляд зараз має могила Григорія Чапкіса

Минулого року мережу сколихнули кадри київського волонтера, який показав занедбану та забуту могилу хореографа. На місці спочивання Чапкіса не було ані надгробку, ані фото — лише зів'ялі квіти та потьмянілий вінок.

Могила Григорія Чапкіса 2023 рік
Вигляд могили Чапкіса у 2023 році. Фото: скриншот

Тоді шанувальники обурилися тим, що діти та дружина артиста так зневажливо ставляться до його пам'яті. 

І ось через три роки на могилі Чапкіса з'явився меморіал. На Байковому кладовищі встановили великий пам'ятник з червоного граніту у вигляді сцени з великим фото хореографа.

@history_of_tombst Поховання танцюриста та хореографа Григорія Чапкіса . #могилачапкіса #памятникчапкісу #памятникнамогилу #григорійчапкіс #чапкіс #байковийцвинтар #григорийчапкис #хореограф #танцівник #українськийтікток #українськийконтент #танцюрист #могила #некрополь #некрополістика #кладовище ♬ Os passarinhos acordando de manhã e bebendo água no cristalino riacho nesta esplêndida manhã - José Augusto Novas

Як написав Чапкіс-молодший, родина вже давно намагалася довести до ладу місце спочивання батька. Однак через повномасштабну війну та перебування Грега за океаном роботи було відкладено на тривалий час.

За словами сина хореографа, багато друзів його батька обіцяли допомогти, але так і не дотримались свого слова.

"Вибач, тату, що так довго. Нелегко було зробити це з іншого кінця світу в країні, яка перебуває в стані війни. Деякі з твоїх "друзів" та колег давали багато порожніх обіцянок, а в підсумку просто хотіли від нас більшого. Ми з Лілією втратили багато часу через це. Тепер моє серце в спокої. Спочивай з миром, тату, ми сумуємо за тобою", — написав Грег.

Який вигляд має могила Григорія Чапкіса
Могила Григорія Чапкіса зараз. Фото: instagram.com/gregchapkis

Нагадаємо, 91-річний Григорій Чапкіс пішов з життя у червні 2021 року. Як розповіли рідні народного артиста, перед смертю він багато хворів.

Раніше ми писали про те, що донька тяжкохворого Брюса Вілліса поділилася рідкісними фото з актором.

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