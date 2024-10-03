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Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

3 октября 2024 12:49
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Как выглядит могила григорий Чапкиса сейчас — фото, видео
Григорий Чапкис. Фото: instagram.com/gregory_chapkis
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Спустя почти три года после смерти хореографа Григория Чапкиса его могила простояла в заброшенном состоянии. Только сейчас на кладбище появился мемориал.

Об этом сообщил сын хореографа Грег Чапкис в Instagram.

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Как выглядит сейчас могила Григория Чапкиса

В прошлом году сеть всколыхнули кадры киевского волонтера, который показал заброшенную и забытую могилу хореографа. На месте покоя Чапкиса не было ни надгробия, ни фото — только увядшие цветы и потускневший венок.

Могила Григория Чапкиса 2023 год
Вид могилы Чапкиса в 2023 году. Фото: скриншот

Тогда поклонники возмутились, что дети и жена артиста так пренебрежительно относятся к его памяти.

И вот спустя три года на могиле Чапкиса появился мемориал. На Байковом кладбище установили большой памятник из красного гранита в виде сцены с большим фото хореографа.

@history_of_tombst Похороны танцора и хореографа Григория Чапкиса. #могилачапкиса #памятникчапкиса #памятникнамогилу #григорийчапкис # чапкис #байковое кладбище #григорийчапкис #хореограф #танцовщик #украинскийтекток #украинскийконтент #танцор #могила #некрополь #некрополистика #кладбище ♬ ̂ndida manhã - José Augusto Novas

Как написал Чапкис-младший, семья уже давно пыталась привести в порядок место покоя отца. Однако из-за полномасштабной войны и пребывания Грега за океаном работы были отложены на длительное время.

По словам сына хореографа, многие друзья его отца обещали помочь, но так и не сдержали своего слова.

"Извини, папа, что так долго. Нелегко было сделать это с другого конца света, в стране, которая находится в состоянии войны. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний, а в итоге просто хотели от нас большего. Мы с Лилией потеряли много времени из-за этого. Теперь мое сердце спокойно. Покойся с миром, папа, мы скучаем по тебе", — написал Грег.

Как выглядит могила Григория Чапкиса
Могила Григория Чапкиса сейчас. Фото: instagram.com/gregchapkis

Напомним, 91-летний Григорий Чапкис ушел из жизни в июне 2021 года. Как рассказали родные народного артиста, перед смертью он много болел.

Ранее мы писали о том, что дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса поделилась редкими фото с актером.

Ранее Борис Джонсон рассказал, как королева Елизавета чувствовала себя перед смертью.

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