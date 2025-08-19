Актер Мэтью Перри. Фото: Heute.at

В деле о смерти актера Мэттью Перри, звезды сериала "Друзья", поставлена точка в отношении всех обвиняемых. Джасвин Сангха, известная в Лос-Анджелесе под прозвищем "Королева кетамина", согласилась на сделку с федеральными прокурорами и признала себя виновной по пяти пунктам обвинения.

"Королева кетамина" признала вину в смерти Мэттью Перри

По материалам сделки, Сангха призналась в продаже флаконов с кетамином, включая инцидент, случившийся в 2019 году. Тогда мужчина по имени Коди Маклори приобрел у нее четыре дозы и умер от передозировки. Его смерть не имела отношения к Перри, но также стала отдельным доказанным эпизодом преступной деятельности.

Федеральные власти в августе 2024 года предъявили обвинения пяти лицам по делу о смерти актера. Среди них были Сангха, доктор Сальвадор Пласенсия, Эрик Флеминг, ассистент Перри Кеннет Ивамаса и врач Марк Чавес. В течение года все они согласились признать вину. Ивамаса, Флеминг и Чавес сделали это в 2024 году, в июле 2025-го - Пласенсия, который получил четыре обвинения в распространении диссоциативного препарата. Теперь, после признания Сангхи, дело дошло до финального этапа.

В октябре 2023 года Перри получал чрезмерные дозы кетамина, которые его ассистент вводил ему по несколько раз в день. Следствие установило, что 12 октября врач Пласенсия приехал в дом актера и сделал укол препарата, после чего у Перри возникла тяжелая реакция: значительное повышение артериального давления, паралич и потеря возможности говорить или двигаться. После этого его перенесли на кушетку, вместо того чтобы вызвать помощь.

Поскольку зависимость актера прогрессировала, Ивамаса начал искать дополнительные источники наркотиков. Так он вышел на Флеминга, который выступал посредником между ним и Сангхой. Она имела в Северном Голливуде хранилище, где хранились значительные объемы наркотиков, в частности кетамина и метамфетамина. Флеминг, по данным судебных документов, дважды доставлял крупные партии по 25 флаконов каждая, 14 и 24 октября. Именно из этого тайника актер и получил роковую дозу.

В дни перед смертью, а именно с 24 по 27 октября, Перри получал инъекции до восьми раз в день. А уже 28 октября 2023 года его тело нашли в джакузи в доме в Пасифик-Палисейдс. Актеру на тот момент 54 года. Официальная причина смерти Мэттью Перри — передозировка кетамином.

Прокуроры согласились снять с Сангхи три дополнительных пункта по распространению кетамина и один о метамфетамине, не связанный с делом Перри. Окончательное признание вины она сделает на предстоящем слушании, во время которого суд назначит наказание. Ей грозит до 45 лет лишения свободы.

Напомним, в 2024 году в ходе расследования дела о смерти Мэттью Перри, полиция вышла на след подпольной наркоторговли.

А в январе 2025 году звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу призналась, что нашла тайную записку от Мэттью Перри и раскрыла ее содержание.