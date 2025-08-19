Квентін Тарантіно зізнався, який свій фільм вважає найкращим

Американський режисер Квентін Тарантіно. Фото: Reuters

Одна з найбільш суперечливих тем у кінематографі — який фільм Квентіна Тарантіно є найкращим? Відомий режисер поділився своїм особистим фаворитом і розкрив, який зі своїх фільмів він був просто "покликаний зняти".

Про це іменитий режисер розповів у подкасті The Church of Tarantino, передає The Guardian.

Улюблені фільми Тарантіно

Режисер зізнався, що драму про Другу світову війну 2009 року "Безславні виродки" він вважає своєю найкращою роботою. Його найулюбленішим є фільм 2019 року "Одного разу в Голлівуді". Проте народився він саме для зйомок "Вбити Білла".

"Але я вважаю, що "Вбити Білла" — найкращим фільмом, який ніхто інший не зміг би зняти. Кожен його аспект настільки виразний, наче вирваний з моєї уяви, моїх уподобань, моєї пристрасті та моєї одержимості, як щупальця та кривава тканина", — зізнався Тарантіно.

Режисер також повідомив, що нині працює над п'єсою, прем'єра якої відбудеться у Вест-Енді Лондона у 2026 році, після чого він повернеться до роботи над своїм останнім фільмом. Він як і раніше має намір піти на пенсію після свого 10-го фільму. На його думку, більшість режисерів нині "знімають жахливі фільми".

