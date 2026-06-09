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Главная Кино Сплетни Голливуда: кто из актеров был очарован Дженнифер Энистон

Сплетни Голливуда: кто из актеров был очарован Дженнифер Энистон

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 23:44
Мужчины, которые были влюблены в Дженнифер Энистон: их сблизила съемочная площадка
Дженнифер Энистон. Фото: Майкл Бакнер/Getty Images

Магнетизм Дженнифер Энистон — это уже какая-то отдельная страница в истории Голливуда. Она из тех женщин, которые одним взглядом или улыбкой влюбляют в себя коллег по площадке. Красота, харизма и какая-то особая, теплая энергетика всегда притягивали к ней мужчин.

Новини.LIVE расскажет несколько известных историях о том, кто из голливудских красавцев в свое время потерял голову из-за звезды "Друзей".

Мэттью Перри

Мало кто знает, но Мэттью понравилась Джен еще за три года до того, как они вместе сели на тот самый легендарный диван в кафе "Central Perk". Они пересеклись в компании общих друзей, и Перри мгновенно потерял спокойствие. В своих мемуарах он откровенно рассказал, что даже решился позвать Энистон на свидание. Однако актриса четко дала понять, что романтики не будет, и предложила просто дружить. Как показало время, эта дружба стала культовой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дэвид Швиммер

Отношения Росса и Рэйчел держали в напряжении миллионы зрителей, но, как оказалось, за кулисами бушевали не меньшие страсти. Во время съемок первого сезона "Друзей" Дэвид был сильно влюблен в Дженнифер, и это чувство было взаимным. Они постоянно искали поводов побыть вдвоем между дублями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Но до реального романа дело так и не дошло — оба на тот момент имели отношения, поэтому решили не переходить грань. Всю эту накопленную страсть они просто вложили в своих персонажей. Об этом секрете актеры впервые рассказали только в 2021 году на спецвыпуске "Воссоединения".

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Джейк Джилленхол

В начале 2000-х судьба свела Дженнифер с Джейком Джилленхолом на съемках драмы "Хорошая девочка". Молодому 22-летнему актеру было невероятно трудно сосредоточиться на работе, ведь он был по уши влюблен в свою партнершу по фильму. Джейк позже вспоминал, что работать с объектом своего увлечения было одновременно и большим удовольствием, и настоящим испытанием для нервов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брэд Питт

Их история началась классически для Голливуда — со свидания вслепую, которое в 1998 году устроили их менеджеры. Между молодыми звездами чувства вспыхнули мгновенно. Этот роман развивался стремительно и впоследствии перерос в красивую свадьбу. Пара прожила в браке около пяти лет и считалась эталоном крепкой голливудской семьи. Все разрушилось во время работы Питта над экшеном "Мистер и миссис Смит", где у него завязался роман с Анджелиной Джоли, что и привело к разводу с Энистон.

Дженніфер Еністон була в шлюбі з Бредом Піттом
Дженнифер Энистон и Брэд Питт. Кадр из видео

Том Холланд

Энистон покоряет сердца не только своих сверстников, но и значительно более молодых коллег. Например, "Человек-паук" Том Холланд еще в 2017 году в одном из интервью честно признался, что Дженнифер была его первой подростковой любовью среди знаменитостей. Парень просто обожал актрису, наблюдая за ней на экране.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее мы писали о том, какие украинские актеры стали популярными в возрасте до 30 лет. Главные звезды нашего кино.

Также Новини.LIVE делились подробностями того, как проходят кастинги в кино. Есть определенные этапы, которые нужно пройти.

Дженнифер Энистон знаменитости актеры
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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