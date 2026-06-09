Чоловіки, які були закохані в Дженніфер Еністон: їх зблизив знімальний майданчик

Дженніфер Еністон. Фото: Майкл Бакнер/Getty Images

Магнетизм Дженніфер Еністон — це вже якась окрема сторінка в історії Голлівуду. Вона з тих жінок, які одним поглядом чи посмішкою закохують у себе колег по майданчику. Краса, харизма та якась особлива, тепла енергетика завжди притягували до неї чоловіків.

Новини.LIVE розповість кілька відомих історій про те, хто з голлівудських красенів свого часу втратив голову через зірку "Друзів".

Меттью Перрі

Мало хто знає, але Меттью сподобалася Джен ще за три роки до того, як вони разом сіли на той самий легендарний диван у кав'ярні "Central Perk". Вони перетнулися у компанії спільних друзів, і Перрі миттєво втратив спокій. У своїх мемуарах він відверто розповів, що навіть наважився покликати Еністон на побачення. Проте акторка чітко дала зрозуміти, що романтики не буде, і запропонувала просто дружити. Як показав час, ця дружба стала культовою.

Девід Швіммер

Стосунки Росса та Рейчел тримали в напрузі мільйони глядачів, але, як виявилося, за лаштунками вирували не менші пристрасті. Під час зйомок першого сезону "Друзів" Девід був сильно закоханий у Дженніфер, і це почуття було взаємним. Вони постійно шукали приводів побути вдвох між дублями.

Але до реального роману справа так і не дійшла — обидва на той момент мали стосунки, тож вирішили не переходити межу. Усю цю накопичену пристрасть вони просто вклали у своїх персонажів. Про цей секрет актори вперше розповіли лише у 2021 році на спецвипуску "Возз'єднання".

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Джейк Джилленхол

На початку 2000-х доля звела Дженніфер із Джейком Джилленхолом на зйомках драми "Хороша дівчинка". Молодому 22-річному актору було неймовірно важко зосередитися на роботі, адже він був по вуха закоханий у свою партнерку по фільму. Джейк пізніше згадував, що працювати з об'єктом свого захоплення було водночас і великим задоволенням, і справжнім випробуванням для нервів.

Бред Пітт

Їхня історія почалася класично для Голлівуду — з побачення наосліп, яке у 1998 році влаштували їхні менеджери. Між молодими зірками почуття спалахнули миттєво. Цей роман розвивався стрімко і згодом переріс у красиве весілля. Пара прожила у шлюбі близько п'яти років і вважалася еталоном міцної голлівудської родини. Все зруйнувалося під час роботи Пітта над екшеном "Містер і місіс Сміт", де в нього завʼязався роман з Анджеліною Джолі, що й призвело до розлучення з Еністон.

Дженніфер Еністон і Бред Пітт. Кадр з відео

Том Голланд

Еністон підкорює серця не лише своїх однолітків, а й значно молодших колег. Наприклад, "Людина-павук" Том Голланд ще у 2017 році в одному з інтерв'ю чесно зізнався, що Дженніфер була його першим підлітковим коханням серед знаменитостей. Хлопець просто обожнював акторку, спостерігаючи за нею на екрані.

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