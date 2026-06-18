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Главная Кино Реалити-шоу о выживании на острове, которое смотрит весь мир

Реалити-шоу о выживании на острове, которое смотрит весь мир

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 12:06
Реалити-шоу о выживании на острове, что пользуется высокой популярностью на Netflix
Фрагменты из реалити-шоу. Коллаж: Новини.LIVE

Если вам нравятся шоу, где все решают не интриги или голосование, а выносливость и сила характера, стоит обратить внимание на "Outlast". Это один из самых жестких проектов Netflix о выживании, где участникам приходится полагаться только на себя, свою команду и ресурсы дикой природы.

Новини.LIVE расскажет об этом реалити-шоу подробнее.

Почему стоит посмотреть новое шоу от Netflix

События разворачиваются среди суровых пейзажей Аляски. Именно здесь 16 незнакомцев оказываются вдали от цивилизации почти без запасов и привычных условий для жизни. Им нужно самостоятельно добывать пищу, обустраивать жилье и справляться с холодом, дождями и другими испытаниями, которые подбрасывает природа.

В начале всех участников делят на четыре команды. С самого начала становится ясно, что выжить в одиночку практически невозможно. Здесь важно не только уметь разжечь костер или поймать рыбу, но и находить общий язык с окружающими. В то же время проект не обходится без неожиданных поворотов — при определенных обстоятельствах участники могут перейти в другую команду.

Условия настолько сложны, что участник может покинуть игру в любой момент. Для этого нужно подать сигнал об эвакуации. После такого решения вернуться обратно уже не получится.

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Главная цель проста — остаться в игре дольше других. Победу одержит команда, которая сможет продержаться до самого финала. Победителей ждет денежный приз в размере одного миллиона долларов.

За несколько сезонов "Outlast" успел завоевать внимание зрителей благодаря реальным трудностям, с которыми сталкиваются участники. Здесь нет комфортных условий или легких заданий. Именно поэтому шоу держит в напряжении от первого до последнего эпизода и заставляет задуматься, как далеко человек готов зайти ради победы.

Ранее мы писали о том, какой увлекательный детективный сериал завершится на третьем сезоне. Официальная информация от Netflix.

Также Новини.LIVE сообщали, какие фильмы о выживании являются самыми известными в своем жанре. Очень интересно наблюдать за тем, на что люди готовы ради того, чтобы выжить.

Netflix шоу остров
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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