Реаліті-шоу про виживання на острові з високими рейтингами на Netflix

Фрагменти з реаліті-шоу. Колаж: Новини.LIVE

Якщо вам подобаються шоу, де все вирішують не інтриги чи голосування, а витривалість і сила характеру, варто звернути увагу на "Outlast". Це один із найжорсткіших проєктів Netflix про виживання, де учасникам доводиться покладатися лише на себе, свою команду та ресурси дикої природи.

Новини.LIVE розповість про це реаліті шоу детальніше.

Чому варто подивитися нове шоу від Netflix

Події розгортаються серед суворих пейзажів Аляски. Саме тут 16 незнайомців опиняються далеко від цивілізації майже без запасів і звичних умов для життя. Їм потрібно самостійно шукати їжу, облаштовувати житло та справлятися з холодом, дощами й іншими випробуваннями, які підкидає природа.

На старті всіх учасників ділять на чотири команди. Від самого початку стає зрозуміло, що вижити поодинці практично неможливо. Тут важливо не лише вміти розпалити багаття чи зловити рибу, а й знаходити спільну мову з людьми поруч. Водночас проєкт не обходиться без несподіваних рішень — за певних обставин учасники можуть перейти до іншої команди.

Умови настільки складні, що учасник може покинути гру в будь-який момент. Для цього потрібно подати сигнал про евакуацію. Після такого рішення повернутися назад уже не вийде.

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Головна мета проста — залишитися в грі довше за інших. Перемогу отримує команда, яка зможе протриматися до самого фіналу. На переможців чекає грошовий приз у розмірі одного мільйона доларів.

За кілька сезонів "Outlast" встиг завоювати увагу глядачів завдяки реальним труднощам, з якими стикаються учасники. Тут немає комфортних умов чи легких завдань. Саме тому шоу тримає в напрузі від першого до останнього епізоду та змушує замислитися, наскільки далеко людина готова зайти заради перемоги.

Раніше ми писали про те, який захопливий детективний серіал завершиться на третьому сезоні. Офіційна інформація від Netflix.

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