Жерара Депардье признали виновным в домогательствах — решение суда

Жерар Депардье. Фото: Reuters

Скандального французского актера Жерара Депардье, который является большим сторонником российского диктора Владимира Путина, признали виновным по делу о сексуальном насилии. Парижский суд принял решение и назначил наказание.

Об этом сообщает Reuters.

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13 мая в Париже состоялось судебное заседание, на котором было рассмотрено дело о домогательствах актера к двум сотрудницам съемочной группы — дизайнеру по декорациям и ассистентке режиссера — во время съемок фильма "Зеленые ставни".

Судья принял во внимание заявления жертв, а также показания свидетелей, которые подтвердили неправовое поведение Депардье на площадке. По решению суда, актер получил условное тюремное наказание сроком на 18 месяцев.

Жерара Депардье в суде. Фото: Reuters

Сам Депардье продолжает настаивать на своей невиновности. Адвокат звезды кино заявил, что его подзащитный не согласен с решением суда и они намерены подать апелляцию.

Напомним, что с 2018 года обвинения в домогательствах против актера выдвинули 20 женщин. Но только два дела дошли до суда. Дизайнер по декорациям фильма "Зеленые ставни" заявила, что актер грубо вел себя и хватал ее за тело на съемках, а также позволял себе комментарии сексуального характера. Ассистентка режиссера также заявила, что Депардье без согласия касался ее ягодиц и вел себя нагло.

Ранее мы писали, что актеры Молодого театра выступили против Андрея Белоуса прямо со сцены. А также Виталина Библив назвала имя российского режиссера, который требовал от нее интим за роль в фильме.