Жерара Депардье признали виновным в домогательствах — решение суда

Путинист Жерар Депардье получил срок за насилие
Скандального французского актера Жерара Депардье, который является большим сторонником российского диктора Владимира Путина, признали виновным по делу о сексуальном насилии. Парижский суд принял решение и назначил наказание.
Об этом сообщает Reuters.
Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах
13 мая в Париже состоялось судебное заседание, на котором было рассмотрено дело о домогательствах актера к двум сотрудницам съемочной группы — дизайнеру по декорациям и ассистентке режиссера — во время съемок фильма "Зеленые ставни".
Судья принял во внимание заявления жертв, а также показания свидетелей, которые подтвердили неправовое поведение Депардье на площадке. По решению суда, актер получил условное тюремное наказание сроком на 18 месяцев.
Сам Депардье продолжает настаивать на своей невиновности. Адвокат звезды кино заявил, что его подзащитный не согласен с решением суда и они намерены подать апелляцию.
Напомним, что с 2018 года обвинения в домогательствах против актера выдвинули 20 женщин. Но только два дела дошли до суда. Дизайнер по декорациям фильма "Зеленые ставни" заявила, что актер грубо вел себя и хватал ее за тело на съемках, а также позволял себе комментарии сексуального характера. Ассистентка режиссера также заявила, что Депардье без согласия касался ее ягодиц и вел себя нагло.
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