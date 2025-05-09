Скандал з Андрієм Білоусом — актори Молодого театру виступили проти режисера — відео

Актори вистави "Небезпечні зв'язки". Фото: скриншот

Актори Молодого театру виступили проти свого художнього керівника Андрія Білоуса. Відбулося це просто зі сцени після вистави "Небезпечні зв'язки", постановником якої є скандальний режисер.

Відео з виступу поділилася у Facebook Вікторія Лимар.

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Актори "Небезпечних зв'язків" виступили проти Андрія Білоуса

Після завершення вистави учасники трупи вийшли на сцену з промовою, в якій нагадали, що керівник Молодого театру є фігурантом справи про сексуальне насильство.

Зі сцени актори заявили про те, що злочини Білоуса тривають вже близько 10 років, а серед його жертв були неповнолітні дівчата.

"Ми хочемо довести до вашого відома, що художнього керівника цього театру і режисера цієї вистави звинувачують у сексуальному насиллі і у більш ніж десятирічних домаганнях до своїх студенток, акторок і працівниць Молодого театру. До поліції подано 4 заяви. Відкриті провадження за статтею 153 сексуальне насильство. Двоє з потерпілих були неповнолітніми на момент вчинення злочину", — оголосили учасники трупи.

За словами акторів, тривалий час поліція не хотіла фіксувати звернення жертв режисера, аж поки суд не зобов'язав це зробити. Окрім того, Білоус продовжує обіймати посаду керівника театру, тож працівники підписали петицію про його звільнення та чекають на рішення КМДА.

"Просто зараз у цій залі знаходяться три дівчини, які свідчать про сексуальне насильство з боку Андрія Білоуса. За нашою оцінкою, в нашому театрі більш ніж 80% працівниць віком до 40 років в тій чи іншій формі постраждали від сексуальних домагань з боку Білоуса. Попри це, він досі продовжує обіймати посаду. У нас є підписана петиція про звільнення Білоуса і ми чекаємо від КМДА на її розгляд", — сказали актори.

Нагадаємо, у Мінкульті також прокоментували скандал навколо Білоуса та пояснили, як будуть вирішувати подібні проблеми надалі. Окрім того, нещодавно Маша Єфросиніна шокувала переписками режисера зі студентками та підлеглими.