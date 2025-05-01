Скандал з Андрієм Білоусом — Маша Єфросиніна показала повідомлення режисера — фото

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Скандал із режисером та викладачем КНУКіТ ім. Карпенка-Карого Андрієм Білоусом, якого повернули до роботи у театрі, набирає нових обертів. Телеведуча Маша Єфросиніна розкрила нові подробиці справи та шокувала повідомленнями, які керівник Молодого театру надсилав своїм підопічним і студенткам.

Публікацію знаменитість зробила в Instagram.

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На тлі гучного скандалу телеведуча особисто зустрілася із деякими жертвами режисера, щоб підтримати їх та з перших вуст дізнатися правду про його злочини.

"Я зустрілася з дівчатами з театру.. Чесно? В них стан відчаю та безпомічності. Але вони твердо налаштовані відстоювати себе до кінця. І я вирішила їх підтримати!", — написала ведуча.

У своєму фотоблогу Єфросиніна опублікувала скриншот переписок викладача зі своїми студентками, на яких він схиляє їх до інтимних стосунків.

Скриншот повідомлень Андрія Білоуса студенткам. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Повідомлення Андрія Білоуса підлеглій. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ба більше, у деяких повідомленнях Білоус надсилав студенткам та акторкам фото своїх геніталій. За словами Єфросиніної, одній з дівчат, яка отримала таке фото від викладача, ще не було 18 років. При цьому про протизаконну поведінку Білоуса знала його асистентка.

Скриншот переписки Андрія Білоуса зі студенткою. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Вчитайтеся в ці скріни. Жахають? Зауважу, серед студенток і акторок, з якими "працював" Білоус, були й неповнолітні. Скрін з його геніталіями саме з переписки з дитиною — дівчині не було 18-ти! І це лише верхівка айсберга. Підбиратися до нових "жертв" йому допомагала асистентка. Використовуючи владу, обіцяючи перспективи і менторство, Білоус примушував дівчат до сексуального зв'язку з ним. "Опрацьовувати" дівчину він міг тижнями, місяцями, а інколи і роками, щоб вона "дозріла", — розповіла Єфросиніна.

Телеведуча публічно звернулася до директора Департаменту культури КМДА Сергія Анжияка та мера Києва Віталія Кличка із вимогою звільнити Білоуса з посади директора Молодого театру.

Нагадаємо, у Мінкульті прокоментували скандал з Білоусом та розповіли Новини.LIVE, як будуть запобігати подібним ситуаціям у майбутньому. Зазначимо, що сам режисер також висловився щодо обвинувачень та заявив, що вони не відповідають дійсності.