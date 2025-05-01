Скандал с Андреем Белоусом — Маша Ефросинина показала сообщение режиссера — фото

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Скандал с режиссером и преподавателем КНУКиТ им. Карпенко-Карого Андреем Белоусом, которого вернули к работе в театре, набирает новые обороты. Телеведущая Маша Ефросинина раскрыла новые подробности дела и шокировала сообщениями, которые руководитель Молодого театра посылал своим подопечным и студенткам.

Публикацию знаменитость сделала в Instagram.

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На фоне громкого скандала телеведущая лично встретилась с некоторыми жертвами режиссера, чтобы поддержать их и из первых уст узнать правду о его преступлениях.

"Я встретилась с девушками из театра... Честно? У них состояние отчаяния и беспомощности. Но они твердо настроены отстаивать себя до конца. И я решила их поддержать!",— написала ведущая.

В своем фотоблоге Ефросинина опубликовала скриншот переписок преподавателя со своими студентками, на которых он склоняет их к интимным отношениям.

Скриншот сообщений Андрея Белоуса студенткам. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сообщение Андрея Белоуса подчиненной подчиненной. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Более того, в некоторых сообщениях Белоус присылал студенткам и актрисам фото своих гениталий. По словам Ефросининой, одной из девушек, которая получила такое фото от преподавателя, еще не было 18 лет. При этом о противозаконном поведении Билоуса знала его ассистентка.

Скриншот переписки Андрея Белоуса со студенткой. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Вчитайтесь в эти скрины. Ужасают? Замечу, среди студенток и актрис, с которыми "работал" Белоус, были и несовершеннолетние. Скрин с его гениталиями именно из переписки с ребенком — девушке не было 18-ти! И это лишь верхушка айсберга. Подбираться к новым "жертвам" ему помогала ассистентка. Используя власть, обещая перспективы и менторство, Белоус принуждал девушек к сексуальной связи с ним. "Прорабатывать" девушку он мог неделями, месяцами, а иногда и годами, чтобы она "созрела", — рассказала Ефросинина.

Телеведущая публично обратилась к директору Департамента культуры КГГА Сергею Анжияку и мэру Киева Виталию Кличко с требованием уволить Белоуса с должности директора Молодого театра.

Напомним, в Минкульте прокомментировали скандал с Билоусом и рассказали Новини.LIVE, как будут предотвращать подобные ситуации в будущем. Отметим, что сам режиссер также высказался относительно обвинений и заявил, что они не соответствуют действительности.