Скандал с Андреем Билоусом — актеры Молодого театра выступили против режиссера — видео

Актеры спектакля "Опасные связи". Фото: скриншот

Актеры Молодого театра выступили против своего художественного руководителя Андрея Белоуса. Произошло это прямо со сцены после спектакля "Опасные связи", постановщиком которого является скандальный режиссер.

Видео с выступления поделилась в Facebook Виктория Лымарь.

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Актеры "Опасных связей" выступили против Андрея Белоуса

После завершения спектакля участники труппы вышли на сцену с речью, в которой напомнили, что руководитель Молодого театра является фигурантом дела о сексуальном насилии.

Со сцены актеры заявили о том, что преступления Белоуса продолжаются уже около 10 лет, а среди его жертв были несовершеннолетние девушки.

"Мы хотим довести до вашего сведения, что художественного руководителя этого театра и режиссера этого спектакля обвиняют в сексуальном насилии и в более чем десятилетних домогательствах к своим студенткам, актрисам и работницам Молодого театра. В полицию подано 4 заявления. Открыты производства по статье 153 сексуальное насилие. Двое из потерпевших были несовершеннолетними на момент совершения преступления", — объявили участники труппы.

По словам актеров, долгое время полиция не хотела фиксировать обращения жертв режиссера, пока суд не обязал это сделать. Кроме того, Белоус продолжает занимать должность руководителя театра, поэтому работники подписали петицию о его увольнении и ждут решения КГГА.

"Прямо сейчас в этом зале находятся три девушки, которые свидетельствуют о сексуальном насилии со стороны Андрея Белоуса. По нашей оценке, в нашем театре более 80% работниц в возрасте до 40 лет в той или иной форме пострадали от сексуальных домогательств со стороны Белоуса. Несмотря на это, он до сих пор продолжает занимать должность. У нас есть подписанная петиция об увольнении Белоуса и мы ждем от КГГА ее рассмотрения", — сказали актеры.

Напомним, в Минкульте также прокомментировали скандал вокруг Белоуса и объяснили, как будут решать подобные проблемы в дальнейшем. Кроме того, недавно Маша Ефросинина шокировала переписками режиссера со студентками и подчиненными.