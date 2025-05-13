Жерара Депардьє визнали винним у домаганнях — рішення суду

Жерар Депардьє. Фото: Reuters

Скандального французького актора Жерара Депардьє, який є великим прихильником російського диктора Володимира Путіна, визначили винним у справі про сексуальне насильство. Паризький суд ухвалив рішення та призначив покарання.

Про це повідомляє Reuters.

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13 травня у Парижі відбулося судове засідання, на якому було розглянуто справу про домагання актора до двох працівниць знімальної групи — дизайнерки з декорацій та асистентки режисера — під час знімань фільму "Зелені віконниці".

Суддя взяв до уваги заяви жертв, а також показання свідків, які підтвердили неправовірну поведінку Депардьє на майданчику. За рішенням суду, актор отримав умовне тюремне покарання сроком на 18 місяців.

Жерара Депардьє у суді. Фото: Reuters

Сам Депардьє продовжує наголошувати на своїй невинуватості. Адвокат зірки кіно заявив, що його підзахисний не згоден із рішенням суду і вони мають наміри подати апеляцію.

Нагадаємо, що від 2018 року звинувачення у домаганнях проти актора висунули 20 жінок. Але лише дві справи дійшли до суду. Дизайнерка з декорацій фільму "Зелені віконниці" заявила, що актор брутально поводився та хапав її за тіло на зніманнях, а також дозволяв собі коментарі сексуального характеру. Асистентка режисера також заявила, що Депардьє без згоди торкався її сідниць та поводився нахабно.

Раніше ми писали, що актори Молодого театру виступили проти Андрія Білоуса просто зі сцени. А також Віталіна Біблів назвала ім'я російського режисера, який вимагав від неї інтим за роль у фільмі.