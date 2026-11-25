Дарья Харитонова. Фото: Instagram/haritonovadd

Первый поцелуй сезона, подарки на день рождения и роза, которую она в итоге не приняла. Для Дарьи Харитоновой история на "Холостяке-15" завершилась совсем не так, как можно было подумать после ее свидания с Вячеславом Кравцовым. Участница сама решила уйти из проекта и объяснила, почему больше не хочет продолжать этот путь.

Новини.LIVE разъяснят ее позицию.

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Почему Дарья Харитонова решила уйти из "Холостяка"

В шестом выпуске шоу зрители увидели неожиданный поворот. Вячеслав Кравцов собирался вручить Дарье розу, ведь между ними уже возникла симпатия. К тому же накануне девушка стала первой участницей сезона, с которой холостяк поцеловался. Однако вместо того, чтобы принять цветок, Харитонова попросила Славу поговорить без других участниц.

Во время личной беседы Дарья дала понять, что дело не в отсутствии чувств к главному герою. Наоборот, Кравцов ей нравится, но пребывание на реалити-шоу оказалось гораздо тяжелее, чем она себе представляла. Девушка призналась, что эмоционально этот опыт дался ей нелегко, а впоследствии она поняла, что продолжать участие не хочет.

После выхода эпизода 20 ноября Харитонова также обратилась к подписчикам в Instagram. Она опубликовала видео с самыми важными моментами своей истории на шоу, начав его именно со прощания со Славой. Участница подчеркнула, что ее решение не было бегством от трудностей или нежеланием строить новые отношения. Просто в определенный момент она почувствовала, что этот проект больше не соответствует ее желаниям.

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Кто еще покинул шоу в шестом выпуске

Для "Холостяка-15" этот эпизод оказался богатым на прощания. Вместе с Харитоновой проект покинули еще две девушки, но их истории завершились при других обстоятельствах.

Елизавета Колношенко получила отказ от Кравцова из-за телефонного разговора с другим мужчиной.

Елизавета Проценко также не прошла дальше: холостяк не почувствовал между ними достаточной романтической близости.

Интересно, что перед церемонией роз Слава успел поздравить Дарью с днем рождения. Он подарил ей серьги, цветы и торт. Пара также вспомнила свой первый поцелуй, о котором Харитонова до этого не рассказывала другим участницам. Поэтому ее решение уйти стало особенно неожиданным: еще совсем недавно казалось, что именно эта история может получить продолжение.

Ранее мы писали о том, что новый сезон "Холостяка" с Вячеславом Кравцовым смогут посмотреть и те, кто не следит за телеэфиром СТБ. Шоу выходит на Netflix, поэтому зрители могут смотреть выпуски на стриминговой платформе после их выхода в телеэфире.

Также мы сообщали, что хотя до финала "Холостяка-15" еще далеко, зрители уже пытаются угадать, кому Вячеслав Кравцов вручит последнюю розу. После четвертого выпуска свою версию будущего финала предложил блогер Богдан Беспалов. Он назвал двух участниц, которые, по его предположению, могут дойти до решающего этапа шоу.