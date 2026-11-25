Дар'я Харитонова. Фото: Instagram/haritonovadd

Перший поцілунок сезону, подарунки на день народження і троянда, яку вона зрештою не прийняла. Для Дар’ї Харитонової історія на "Холостяку-15" завершилася зовсім не так, як можна було подумати після її побачення з В’ячеславом Кравцовим. Учасниця сама вирішила піти з проєкту та пояснила, чому більше не хоче продовжувати цей шлях.

Новини.LIVE пояснить її позицію.

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Чому Дар'я Харитонова вирішила піти з "Холостяка"

У шостому випуску шоу глядачі побачили несподіваний поворот. В’ячеслав Кравцов збирався вручити Дар’ї троянду, адже між ними вже виникла симпатія. До того ж напередодні дівчина стала першою учасницею сезону, з якою холостяк поцілувався. Проте замість того, щоб прийняти квітку, Харитонова попросила Славу поговорити без інших учасниць.

Під час особистої розмови Дар’я дала зрозуміти, що справа не у відсутності почуттів до головного героя. Навпаки, Кравцов їй подобається, але перебування на реаліті виявилося набагато важчим, ніж вона собі уявляла. Дівчина зізналася, що емоційно цей досвід дався їй непросто, а згодом вона зрозуміла, що продовжувати участь не хоче.

Після виходу епізоду 20 листопада Харитонова також звернулася до підписників в Instagram. Вона опублікувала відео з найважливішими моментами своєї історії на шоу, почавши його саме з прощання зі Славою. Учасниця наголосила, що її рішення не було втечею від труднощів чи небажанням будувати нові стосунки. Просто в певний момент вона відчула, що цей проєкт більше не відповідає її бажанням.

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Хто ще залишив шоу в шостому випуску

Для "Холостяка-15" цей епізод виявився багатим на прощання. Разом із Харитоновою проєкт залишили ще дві дівчини, але їхні історії завершилися за інших обставин.

Єлизавета Колношенко отримала відмову від Кравцова через телефонну розмову з іншим чоловіком.

Єлизавета Проценко також не пройшла далі: холостяк не відчув між ними достатньої романтичної близькості.

Цікаво, що перед церемонією троянд Слава встиг привітати Дар’ю з днем народження. Він подарував їй сережки, квіти й торт. Пара також згадала свій перший поцілунок, про який Харитонова до цього не розповідала іншим учасницям. Тому її рішення піти стало особливо несподіваним: ще зовсім недавно здавалося, що саме ця історія може отримати продовження.

Раніше ми писали про те, що новий сезон "Холостяка" з В’ячеславом Кравцовим можуть подивитися й ті, хто не стежить за телевізійним ефіром СТБ. Шоу виходить на Netflix, тож глядачі мають змогу переглядати випуски на стримінговій платформі після їхнього виходу на телебаченні.

Також ми повідомляли, що хоч до фіналу "Холостяка-15" ще далеко, глядачі вже намагаються вгадати, кому В’ячеслав Кравцов вручить останню троянду. Після четвертого випуску свою версію майбутнього фіналу запропонував блогер Богдан Беспалов. Він назвав двох учасниць, які, за його припущенням, можуть дійти до вирішального етапу шоу.