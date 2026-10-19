Главные героини фильма "Ведьмы". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

В конце октября самое время вспомнить о ведьмах, проклятиях и жутких историях. Хэллоуин отмечают 31 октября, и просмотр фильмов о темной магии — отличный повод провести этот вечер дома. В подборку вошли "Ведьмы Иствика" с черным юмором, хорроры "Ведьмы" и "Гретель и Гензель", а также мистический детектив "Вий".

Новини.LIVE расскажет о сюжетах этих фильмов.

Реклама

"Ведьмы Иствика" (1987)

Александра, Джейн и Сьюки живут в маленьком городке, где дни проходят довольно однообразно. Подруги встречаются, обсуждают свои неудачные романы и фантазируют о мужчине, который мог бы изменить их жизнь. Они даже не подозревают, что их желания вот-вот сбудутся, причем довольно странным образом.

В Иствик приезжает Деррил Ван Горн — состоятельный мужчина с плохими манерами, острым языком и удивительной способностью нравиться людям. Он сближается со всеми тремя подругами, а вместе с этим у женщин пробуждаются силы, о которых они раньше не знали. Но чем больше Деррил вмешивается в их жизнь, тем очевиднее становится: за его привлекательностью скрывается что-то нехорошее.

"Ведьмы" (1990)

Люк после смерти родителей живЕт с бабушкой. Она рассказывает внуку о ведьмах, которые ненавидят детей и скрываются среди обычных людей. Когда бабушка замечает опасность, она решает вместе с мальчиком поехать в отель. Вот только место для отдыха они выбирают неудачно. В отеле как раз собираются ведьмы из разных уголков страны. Их возглавляет женщина, которая задумала избавиться от всех детей. Люк случайно узнает о ее плане, но теперь сам оказывается в руках врагов. И доказать взрослым, что угроза реальна, будет непросто.

Читайте также:

Экранизация книги Роальда Даля не пытается сделать ведьм милыми сказочными персонажами. Наоборот, их истинные лица способны напугать даже взрослого зрителя.

"Вий" (2014)

Английский картограф Джонатан Грин путешествует по Восточной Европе и попадает в украинскую деревню, жители которой боятся неизвестной силы. Там он слышит историю о семинаристе Хоме Бруте, который погиб при загадочных обстоятельствах во время церковного обряда. После этого церковь закрыли, а местный сотник ищет человека, способного выяснить правду.

Грин не привык полагаться на суеверия, поэтому берется за расследование. Однако чем больше он узнает о селе, тем сложнее объяснить увиденное обычными причинами. Местные предания, странные события и сверхъестественные существа заставляют его усомниться в собственных убеждениях. Фильм берет за основу мир Николая Гоголя, но переносит знакомую историю в новое приключение с картографом в центре событий. Это вариант для тех, кому интересно наблюдать, как рациональный человек пытается разобраться с тем, чего сам не может объяснить.

"Гретель и Гензель" (2020)

Гретель и ее младший брат Гензель покидают дом после того, как мать выгоняет их. Дети блуждают по лесу в поисках еды и места, где можно переночевать. Когда перед ними появляется дом пожилой женщины по имени Гольда, это кажется спасением: хозяйка дает им еду и разрешает остаться. Однако за гостеприимством скрывается угроза. Гретель начинает замечать странные вещи, а поведение Гольды вызывает все больше подозрений. Девушка должна понять, что происходит в доме, и одновременно позаботиться о брате.

В этой версии сказки братьев Гримм нет привычной яркой сказочности. Лес здесь мрачный, дом кажется чужим даже тогда, когда в нем тепло, а доверие к незнакомке может дорого обойтись. Режиссер Оз Перкинс сосредоточился на Гретель, ее страхах и взрослении. Поэтому знакомая история о детях и ведьме предстает не просто как побег от опасности, а как испытание, после которого героиня уже не останется прежней.

Ранее мы писали о том, что осенние вечера — повод вернуться к рассказам Стивена Кинга, в которых обычная жизнь вдруг превращается в кошмар. В его экранизациях людей поджидают сверхъестественные силы, жуткие тайны и страхи, от которых не так просто убежать.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Дневник памяти", "Спеши любить" и другие фильмы по романам Николаса Спаркса давно полюбились зрителям. В этих историях любовь не всегда заканчивается счастливым финалом, а чувства героев проходят испытания расстоянием, потерями и непростыми решениями.