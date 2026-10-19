От ведьм до монстров: фильмы на Хэллоуин на любой вкус
В конце октября самое время вспомнить о ведьмах, проклятиях и жутких историях. Хэллоуин отмечают 31 октября, и просмотр фильмов о темной магии — отличный повод провести этот вечер дома. В подборку вошли "Ведьмы Иствика" с черным юмором, хорроры "Ведьмы" и "Гретель и Гензель", а также мистический детектив "Вий".
Новини.LIVE расскажет о сюжетах этих фильмов.
"Ведьмы Иствика" (1987)
Александра, Джейн и Сьюки живут в маленьком городке, где дни проходят довольно однообразно. Подруги встречаются, обсуждают свои неудачные романы и фантазируют о мужчине, который мог бы изменить их жизнь. Они даже не подозревают, что их желания вот-вот сбудутся, причем довольно странным образом.
В Иствик приезжает Деррил Ван Горн — состоятельный мужчина с плохими манерами, острым языком и удивительной способностью нравиться людям. Он сближается со всеми тремя подругами, а вместе с этим у женщин пробуждаются силы, о которых они раньше не знали. Но чем больше Деррил вмешивается в их жизнь, тем очевиднее становится: за его привлекательностью скрывается что-то нехорошее.
"Ведьмы" (1990)
Люк после смерти родителей живЕт с бабушкой. Она рассказывает внуку о ведьмах, которые ненавидят детей и скрываются среди обычных людей. Когда бабушка замечает опасность, она решает вместе с мальчиком поехать в отель. Вот только место для отдыха они выбирают неудачно. В отеле как раз собираются ведьмы из разных уголков страны. Их возглавляет женщина, которая задумала избавиться от всех детей. Люк случайно узнает о ее плане, но теперь сам оказывается в руках врагов. И доказать взрослым, что угроза реальна, будет непросто.
Экранизация книги Роальда Даля не пытается сделать ведьм милыми сказочными персонажами. Наоборот, их истинные лица способны напугать даже взрослого зрителя.
"Вий" (2014)
Английский картограф Джонатан Грин путешествует по Восточной Европе и попадает в украинскую деревню, жители которой боятся неизвестной силы. Там он слышит историю о семинаристе Хоме Бруте, который погиб при загадочных обстоятельствах во время церковного обряда. После этого церковь закрыли, а местный сотник ищет человека, способного выяснить правду.
Грин не привык полагаться на суеверия, поэтому берется за расследование. Однако чем больше он узнает о селе, тем сложнее объяснить увиденное обычными причинами. Местные предания, странные события и сверхъестественные существа заставляют его усомниться в собственных убеждениях. Фильм берет за основу мир Николая Гоголя, но переносит знакомую историю в новое приключение с картографом в центре событий. Это вариант для тех, кому интересно наблюдать, как рациональный человек пытается разобраться с тем, чего сам не может объяснить.
"Гретель и Гензель" (2020)
Гретель и ее младший брат Гензель покидают дом после того, как мать выгоняет их. Дети блуждают по лесу в поисках еды и места, где можно переночевать. Когда перед ними появляется дом пожилой женщины по имени Гольда, это кажется спасением: хозяйка дает им еду и разрешает остаться. Однако за гостеприимством скрывается угроза. Гретель начинает замечать странные вещи, а поведение Гольды вызывает все больше подозрений. Девушка должна понять, что происходит в доме, и одновременно позаботиться о брате.
В этой версии сказки братьев Гримм нет привычной яркой сказочности. Лес здесь мрачный, дом кажется чужим даже тогда, когда в нем тепло, а доверие к незнакомке может дорого обойтись. Режиссер Оз Перкинс сосредоточился на Гретель, ее страхах и взрослении. Поэтому знакомая история о детях и ведьме предстает не просто как побег от опасности, а как испытание, после которого героиня уже не останется прежней.
Ранее мы писали о том, что осенние вечера — повод вернуться к рассказам Стивена Кинга, в которых обычная жизнь вдруг превращается в кошмар. В его экранизациях людей поджидают сверхъестественные силы, жуткие тайны и страхи, от которых не так просто убежать.
Также Новини.LIVE сообщали, что "Дневник памяти", "Спеши любить" и другие фильмы по романам Николаса Спаркса давно полюбились зрителям. В этих историях любовь не всегда заканчивается счастливым финалом, а чувства героев проходят испытания расстоянием, потерями и непростыми решениями.