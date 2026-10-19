Головні героїня фільму "Відьми". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Наприкінці жовтня саме час згадати про відьом, прокляття й моторошні історії. Геловін святкують 31 жовтня, і перегляд фільмів про темну магію — гарний привід провести цей вечір удома. Для добірки обрали "Іствікських відьом" із чорним гумором, горори "Відьми" та "Гретель і Гензель" і містичний детектив "Вій".

Новини.LIVE розповість про сюжети цих фільмів.

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"Іствікські відьми" (1987)

Олександра, Джейн і Сьюкі живуть у маленькому містечку, де дні минають доволі одноманітно. Подруги зустрічаються, обговорюють свої невдалі романи й фантазують про чоловіка, який міг би змінити їхнє життя. Вони навіть не підозрюють, що їхні бажання ось-ось здійсняться, причому в досить дивний спосіб.

До Іствіка приїжджає Дерріл Ван Горн — заможний чоловік із кепськими манерами, гострим язиком і дивовижною здатністю подобатися людям. Він зближується з усіма трьома подругами, а разом із цим у жінок прокидаються сили, про які вони раніше не знали. Та що більше Дерріл втручається в їхнє життя, то очевидніше стає: за його привабливістю ховається щось недобре.

"Відьми" (1990)

Люк після смерті батьків живе з бабусею. Вона розповідає онукові про відьом, які ненавидять дітей і ховаються серед звичайних людей. Коли бабуся помічає небезпеку, то вирішує разом із хлопчиком поїхати до готелю. Ось тільки місце для відпочинку вони обирають невдало. У готелі саме збираються відьми з різних куточків країни. Їх очолює жінка, яка задумала позбутися всіх дітей. Люк випадково дізнається про її план, але тепер сам опиняється в руках ворогів. І довести дорослим, що загроза справжня, буде непросто.

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"Вій" (2014)

Англійський картограф Джонатан Грін подорожує Східною Європою й опиняється в українському селі, мешканці якого бояться невідомої сили. Там він чує історію про семінариста Хому Брута, який загинув за загадкових обставин під час церковного обряду. Після цього церкву зачинили, а місцевий сотник шукає людину, здатну з'ясувати правду.

Грін не звик покладатися на забобони, тому береться за розслідування. Однак що більше він дізнається про село, то складніше пояснити побачене звичайними причинами. Місцеві перекази, дивні події та надприродні істоти змушують його засумніватися у власних переконаннях. Стрічка бере за основу світ Миколи Гоголя, але переносить знайому історію в нову пригоду з картографом у центрі подій. Це варіант для тих, кому цікаво спостерігати, як раціональна людина намагається розібратися з тим, чого сама не може пояснити.

"Гретель і Гензель" (2020)

Гретель і її молодший брат Гензель залишають дім після того, як мати виганяє їх. Діти блукають лісом у пошуках їжі й місця, де можна переночувати. Коли перед ними з'являється будинок літньої жінки на ім'я Гольда, це здається порятунком: господиня дає їм їжу й дозволяє залишитися. Проте за гостинністю ховається загроза. Гретель починає помічати дивні речі, а поведінка Гольди викликає дедалі більше підозр. Дівчина мусить зрозуміти, що відбувається в будинку, і водночас подбати про брата.

У цій версії казки братів Грімм немає звичної яскравої казковості. Ліс тут похмурий, будинок здається чужим навіть тоді, коли в ньому тепло, а довіра до незнайомки може дорого коштувати. Режисер Оз Перкінс зосередився на Гретель, її страхах і дорослішанні. Тому знайома історія про дітей та відьму постає не просто як втеча від небезпеки, а як випробування, після якого героїня вже не залишиться колишньою.

Раніше ми писали про те, що осінні вечори — нагода повернутися до історій Стівена Кінга, у яких звичайне життя раптом обертається кошмаром. У його екранізаціях на людей чатують надприродні сили, моторошні таємниці й страхи, від яких не так просто втекти.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Щоденник пам’яті", "Поспішай кохати" та інші фільми за романами Ніколаса Спаркса давно полюбили глядачі. У цих історіях кохання не завжди має щасливий фінал, а почуття героїв проходять випробування відстанню, втратами й непростими рішеннями.