Герой сериала "Рыцарь семи королевств". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Поклонники вселенной "Игры престолов" снова смогут вернуться в Вестерос уже в 2027 году. HBO готовит второй сезон "Рыцаря семи королевств", который продолжит историю странствующего рыцаря и его юного оруженосца. На этот раз героев ждут новые испытания, а сюжет затронет темы верности, чести и непростого выбора.

Новини.LIVE поделится интересными подробностями по этому поводу.

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Когда выйдет второй сезон "Рыцаря семи королевств"

HBO планирует выпустить продолжение в первой половине 2027 года. Точную дату премьеры пока не объявили, но новый сезон уже находится в производстве. Вероятно, он выйдет в период с января по июнь и будет состоять из шести эпизодов, а их продолжительность, по предварительной информации, составит от 30 до 60 минут.

За основу взята вторая повесть Джорджа Р. Р. Мартина из цикла о Дунке и Эгге — "Верный меч" (The Sworn Sword). События развернутся во время засухи, которая охватит Вестерос. Путь приведет героев в Дорн, где их ждут новые конфликты, а привычные представления о чести и справедливости придется проверить на практике. Историю снова будут рассказывать от лица Дунка, поэтому зритель увидит события его глазами, а не с позиции знатных родов Вестероса.

Почему HBO хочет выпускать сериал каждый год

HBO рассчитывает выпускать "Рыцаря семи королевств" примерно раз в год. Такой график вполне реалистичен для сериала, в котором не предусмотрены масштабные сражения драконов, десятки локаций и сложные сцены, требующие длительной работы над спецэффектами. Формат более коротких сезонов позволяет быстрее работать над новыми историями, не заставляя зрителей надолго забывать о героях.

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Для сравнения, "Дом дракона" требует значительно больше времени на производство, поэтому перерывы между сезонами длиннее. А приключения Дунка и Эгга построены иначе — это путешествия, встречи с разными людьми, локальные конфликты и постепенное раскрытие мира, который не вращается только вокруг королевского двора.

Джордж Р. Р. Мартин также участвует в работе над сериалом и посещал съемочную площадку во время производства продолжения. Первый сезон состоял из шести серий и рассказывал о странствующем рыцаре сэре Дунке Высоком и его оруженосце, скрывающем свое истинное происхождение. Эгг на самом деле является Таргариеном — будущим королём Эйгоном V.

Также напомним, что "Рыцарь семи королевств" разворачивается примерно за сто лет до событий "Игры престолов". И если первая история знакомила зрителей с героями и их принципами, то следующая должна показать, насколько трудно придерживаться этих принципов, когда обстоятельства становятся максимально непредсказуемыми.

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