Герой серіалу "Лицар сімох королівств". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Фанати всесвіту "Гри престолів" знову зможуть повернутися до Вестеросу вже у 2027 році. HBO готує другий сезон "Лицаря семи королівств", який продовжить історію мандрівного лицаря та його юного зброєносця. Цього разу на героїв чекають нові випробування, а сюжет торкнеться теми вірності, честі та непростого вибору.

Новини.LIVE поділиться цікавими деталями з цього приводу.

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Коли вийде другий сезон "Лицаря семи королівств"

HBO планує випустити продовження у першій половині 2027 року. Точну дату прем'єри поки не оголосили, але новий сезон уже перебуває у виробництві. Ймовірно, він вийде у проміжку між січнем і червнем, і складатиметься з шести епізодів, а їхня тривалість, за попередньою інформацією, становитиме від 30 до 60 хвилин.

За основу взяли другу повість Джорджа Р. Р. Мартіна із циклу про Дунка та Егга — "Вірний меч" (The Sworn Sword). Події розгорнуться під час посухи, яка охопить Вестерос. Дорога приведе героїв до Дорну, де на них чекатимуть нові конфлікти, а звичні уявлення про честь і справедливість доведеться перевірити на практиці. Історію знову розповідатимуть через Дунка, тож глядач побачить події його очима, а не з позиції знатних родин Вестеросу.

Чому HBO хоче випускати серіал щороку

HBO розраховує повертати "Лицаря семи королівств" приблизно раз на рік. Такий графік цілком реалістичний для серіалу, в якому не передбачено масштабних битв драконів, десятків локацій і складних сцен, які потребують тривалого створення спецефектів. Формат коротших сезонів дозволяє швидше працювати над новими історіями, не змушуючи глядачів надовго забувати про героїв.

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Для порівняння, "Дім дракона" потребує значно більше часу на виробництво, тому перерви між сезонами довші. А пригоди Дунка та Егга побудовані інакше — це подорожі, зустрічі з різними людьми, локальні конфлікти й поступове розкриття світу, який не обертається лише навколо королівського двору.

Джордж Р. Р. Мартін також залучений до роботи над серіалом і відвідував знімальний майданчик під час виробництва продовження. Перший сезон налічував шість серій і розповідав про мандрівного лицаря Сера Дунка Високого та його зброєносця, який приховує справжнє походження. Еґґ насправді є Тарґарієном — майбутнім королем Ейґоном V.

Також нагадаємо, що "Лицар семи королівств" розгортається приблизно за сто років до подій "Гри престолів". І якщо перша історія знайомила глядачів із героями та їхніми принципами, то наступна має показати, наскільки важко дотримуватися цих принципів, коли обставини стають максимально непередбачуваними.

Раніше ми писали про те, що роман Чарльза Діккенса "Повість про двоє міст" отримав нову екранізацію у форматі короткого серіалу від MGM+. Головну роль лондонського адвоката Сідні Картона виконав Кіт Гарінгтон, відомий за образом Джона Сноу у "Грі престолів". Прем’єра відбулася 6 вересня.

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