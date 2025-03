Оскар 2025 — актеры фильма Анора устроили танцы под русские песни — видео

Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов с женой. Фото: Reuters

Скандалы вокруг церемонии награждения "Оскар-2025" не утихают. На вечеринке после премии актеры фильма "Анора" устроили танцы под песни российских исполнителей.

Видео распространил Telegram-канал Slay Music.

Россияне устроили танцы под t.A.T.u на афтепати "Оскар-2025"

Традиционно после проведения церемонии награждения гостей ждет закрытая праздничная вечеринка. Тем временем создатели фильма "Анора", в котором снялись россияне, устроили афтепати под песни группы t.A.T.u ("Тату").

На видео, которое распространилось в сети видно, как артисты из страны-агрессора Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн и другие гости зажигают под песню All The Things She Said российской группы.

В сети многих украинцев и иностранцев возмутило то, что Голливуд закрывает глаза на события в мире и российскую агрессию в сторону Украины, продолжая "дружить" со сторонниками Путина.

Отметим, что Борисов в этом году также был номинирован на премию "Оскар-2025", однако проиграл Кирану Калкину. Актер внесен в базу "Миротворец" за посещение аннексированного Крыма и участие в пропагандистских фильмах.

Ранее мы писали, что сценарист "Конклава" поддержал украинцев на "Оскаре-2025". А также звезда "Убить Билла" мощно поддержала Украину прямо со сцены премии.