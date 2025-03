Оскар 2025 — актори фільму Анора влаштували танці під російські пісні — відео

Марк Ейдельштейн та Юрій Борисов з дружиною. Фото: Reuters

Скандали навколо церемонії нагородження "Оскар-2025" не вщухають. На вечірці після премії актори фільму "Анора" влаштували танці під пісні російських виконавців.

Відео поширив Telegram-канал Slay Music.

Читайте також:

Росіяни влаштували танці під t.A.T.u на афтепаті "Оскар-2025"

Традиційно після проведення церемонії нагородження на гостей чекає закрита святкова вечірка. Тим часом творці фільму "Анора", в якому знялися росіяни, влаштували афтепаті під пісні гурту t.A.T.u ("Тату").

На відео, що поширилося в мережі, видно, як артисти з країни-агресорки Юрій Борисов та Марк Ейдельштейн та інші гості запалюють під пісню All The Things She Said російського гурту.

У мережі багатьох українців та іноземців обурило те, що Голлівуд закриває очі на події в світі та російську агресію в бік України, продовжуючи "товаришувати" із прибічниками Путіна.

Зазначимо, що Борисов цього року також був номінований на премію "Оскар-2025", однак програв Кірану Калкіну. Актор внесений до бази "Миротворець" за відвідування анексованого Криму та участь у пропагандистських фільмах.

Раніше ми писали, що сценарист "Конклаву" підтримав українців на "Оскарі-2025". А також зірка "Убити Білла" потужно підтримала Україну просто зі сцени премії.